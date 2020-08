«Yo no tengo coronita, la que tiene es esa que tiene cinco prisiones preventivas» (Video) – NCN

En la jornada de hoy se dio un nuevo cruce entre entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado de Pro, Fernando Iglesias, que alteró por un momento el clima de consenso que impera en la Cámara de Diputados, cuando el segundo pidió la palabra para “plantear una cuestión de privilegio».

“La cuestión de privilegio es contra usted” espetó Iglesias argumentando que en la Sesión anterior se le “denegó el uso de la palabra” y explicó que su pedido se basaba en el Reglamento de la Cámara que establece que “se trata de una moción orden” la cual contempla que se puede realizar independiente del “asunto que está en debate”.

“Esta irregularidad afecta a mi función y potestad como Diputado” continúo exponiendo “es que hoy tendremos una Sesión virtual con un acuerdo para tratar solamente temas donde estábamos de acuerdo y había un consenso, pero hoy no hay consenso, sobre todo con el vergonzoso artículo 11 de la Ley que vamos a tratar (NR: Refiere al inciso que contempla la moratoria a empresas en quiebra, que ya no realizan su actividad. Medida que para la oposición beneficia directamente a Cristobal López)” afirmó.

En esta línea sostuvo que “de todas manera vamos a tratar la Ley” sin antes manifestarle a Sergio Massa que lo hacía “responsable” a él, de las mencionadas irregularidades.

Iglesias recordó las palabras de Massa, en la anterior Sesión, donde peste le recriminó que «Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria. Si no, debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia».

“Su función no es decirme a mí en que Bloque debo estar” acusó el Diputado y agregó “Tampoco usted es un General de un Ejército y los Presidentes de Bloque no somos sus lugartenientes. Esto es una democracia y si le gusta el verticalismo ejérzalo en el Partido en el que está. Nosotros no somos verticalistas. Haga cumplir el reglamento, no lo guione”.

Además hizo mención que él “no tiene ni quiere tener coronita” pero la que si tiene es “esa que tiene cinco prisiones preventivas y no pasó un día en prisión. A esa quítele la coronita (NR En clara alusión a Cristina Fernández)”