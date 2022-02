‘Yo quiero que respeten a mi vicepresidenta’

La Inspección General de Justicia (IGJ) reconoció como heredera del diario La Nación a Esmeralda Mitre. A días de conocerse la noticia tan esperada por la actriz e hija del fallecido Bartolomé Mitre, volvió a apuntar contra la actual dirección del matutino y remarcó, una vez más, los presuntos vínculos de la empresa editora con el ex presidente Mauricio Macri.

En diálogo con el periodista Juan Amorín, en el ciclo Conficto de Interés por la pantalla de C5N, Mitre apuntó: «Macri habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier que era de 50 millones». Y disparó: «Macri tiene mucho de que preocuparse».

Gracias infinitas a la justicia y a la IGj ,no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa !hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre @LANACION no tengo lagrimas de emoción q me alcancen gracias 🙏 pic.twitter.com/2uOjOlxr9D

— Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) February 4, 2022