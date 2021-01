Tras dar positivo por coronavirus, la senadora Claudia de Zamora comunicó que se encuentra transitando la enfermedad sin complicaciones.

La senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora utilizó su cuenta en la red social Facebook para comunicar lo que horas atrás había anticipado su esposo, el gobernador Gerardo Zamora, que durante un control de rutina dio positivo a Covid-19.

“Quiero comunicar que me encuentro aislada en mi domicilio (…) me comunicaron el resultado positivo de Covid a raíz de un hisopado de rutina que me realicé para poder viajar a Buenos Aires por actividad oficial”, escribió la legisladora.

Además subrayó que tanto ella como su familia transitan la situación sin complicación.

“Yo y mi familia estamos sin síntomas y en buen estado de salud“, escribió.