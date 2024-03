Youtuber víctima denuncia estafa de conocida constructora llave en mano

Fischman denunció que quien se quedó con casi u$s 70 mil en concepto de adelanto por una obra que no efectuó fue la constructora Proyecto Steel . Junto a su pareja habían contactado a la firma especializada en construcción con estructuras de acero, en 2021. La habían conocido a partir de su presencia en internet y redes sociales, en donde publicitaban su modelo de construcción en seco que abarata costos y permite avances en mucho menor tiempo de obra. El perfil (@proyecto_steel) continúa activo, pero el Youtuber debió acudir a la justicia, que desde hace dos años tiene antecedentes respecto a incumplimientos de esta empresa que dejó un tendal de víctimas en igual condición que Fischman.

Así fue que, Martín Oña y Diego Pereyra convocaron a Fischman y a su novia a las oficinas de Proyecto Steel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde le presentaron a Jennyfer Simone, una arquitecta venezolana, entre otras personas del equipo y les vendieron el proyecto de Steel Framming. La reunión duró unas tres horas, donde se acordó la forma de pago, se habló de diseños, y demás detalles.

Fischman pagó a Martín Oña y Diego Pereyra durante el año 2021 un 10% de anticipo (u$s 13.685) y luego un 40% (u$s 50.100), es decir, el 50% de la obra equivalente a u$s 68.785. Los dueños firmaron recibos y contratos de su puño y letra. Pero allí comenzó su pesadilla: pasaba el tiempo y la obra no se iniciaba; Oña no entregaba el proyecto prometido y los arquitectos enviaban evasivas para no ir siquiera al terreno donde se iba a levantar la obra. “Solo aprovechaban para ganar tiempo mientras ya habían cobrado el 50% del trabajo”, señaló Fischman a Ámbito a través de su abogado.

De un día para otro dejaron de contestar los llamados del YouTuber y luego reaparecieron, solo para avisar que desde la constructora estaban en medio de “una restructuración y auditoria”. Todo se puso cada vez peor. En el año 2022, casi un año después de haber pagado el 50% de la obra, Martin Oña, le indicó a Fischman que le devolvería el dinero. Sin embargo, todo quedo en la nada.

“Se quedaron indebidamente con u$s 68.785 (sesenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco dólares estadounidenses); se comprometieron a bonificar el proyecto, la dirección de obra y acopiar materiales, pero no cumplieron en nada. Ni un ladrillo de lo supuestamente acopiado nos entregaron”, declaró la víctima. Fischman, citó a mediación a Proyecto Steel, Martín Oña y Diego Pereyra, pero si bien se presentó una abogada en representación de los primeros, Pereyra no compareció. De momento, se desconoce su paradero

“Hubiese sido un buen momento para que dieran la cara y se hicieran cargo de una vez por este desastre que hicieron”, remarca Fischman. Actualmente, el Youtuber se encuentra como querellante en una causa penal contra Martín Oña, Diego Pereyra, Santiago Oña donde se investigan los delitos de estafa y administración fraudulenta, la cual tramita ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, a cargo de Juan Pedro Zoni.

“No puede ser que en Argentina una persona se quede con mis u$s 68.785, no cumpla con su parte, no inicie la construcción, no devuelva ni un ladrillo y que siga por la vida como si nada hubiera pasado”, se lamentó la víctima, en contacto con Ámbito.

Los graves antecedentes

Proyecto Steel ya acarrea diversos problemas de la misma índole. Ya en agosto de 2022 se habían conocido otras víctimas de la constructora que habían percibido adelantos por parte de familias que buscaban llevar a cabo el sueño de la casa propia, a precios convenientes. Varios de ellos poseían lotes en barrios privados en el Gran Buenos Aires, y todos ellos resultaron atraídos por la propuesta de construcción en seco que ofrecía la compañía. La modalidad era idéntica: todo en armonía hasta la firma del contrato, desembolso de un adelanto sustancial y luego comenzaban los retrasos, las evasivas y el tiempo transcurría sin resultados. Algunos damnificados tomaron el camino de una demanda civil por incumplimiento contractual.

Hubo otras que acudieron a la justicia penal en las causas que terminaron unificadas en el juzgado N°7 y bajo la fiscalía N°34.

Allanamientos

Ya en 2022, por orden de la justicia, la Policía Federal realizó unos 15 allanamientos simultáneos en domicilios y locaciones relacionados a Proyecto Steel SRL. Hubo operativos en San Pedro, en locales comerciales y viviendas particulares. La Unidad Operativa Federal de San Nicolás y la División Antifraudes procedieron al secuestro de facturas, recibos e información en soporte físico y digital. Pero por ahora no ha habido otros avances pese a la acumulación de víctimas.