YPF divulgará el lunes el resultado del canje propuesto de su deuda por US$ 6.600 millones

La compaa busca refinanciar un pasivo por US$ 6.600 millones.

La petrolera YPF divulgar el lunes los resultados del canje de deuda que le propuso a un conjunto de tenedores de bonos que totalizan unos US$6.600 millones, momento en que se conocer si logr reestucturar el vencimiento corto que tiene previsto para el 23 de marzo por US$412 millones.

Fuentes de la compaa informaron esta noche que el plazo para comunicar la aceptacin o no de los tenedores elegibles vence formalmente el lunes prximo, luego de que hoy cerrara la opcin para manifestar la adhesin al canje, por lo que entonces “se divulgar el resultado de la propuesta de YPF”.

En la primera etapa de aceptacin la compaa haba registrado una adhesin del 13% de los tenedores, y esta semana sum a los representados del grupo Dechert con una tenencia estimada en el 25% de las Obligaciones Negociables emitidas por la compaa y consideradas para el canje.

Sin embargo, otro grupo de acreedores patrocinado por el estudio Clifford Chance y que integran, entre otros, los fondos de inversiones Fidelity, Ashmore y BlackRock -quienes haban participado el ao pasado del canje de deuda nacional en moneda extranjera- haba indicado que no estaban dispuestos a ofrecer sus bonos en el canje.

La expectativa se centraba entonces en conocer el nivel de adhesin que alcanzar tras sumar una serie de mejoras a la oferta inicial para lograr el apoyo de los acreedores.

En particular, la atencin estaba puesta en el bono corto que vence el 23 de marzo por US$ 412 millones -remanente de los US$ 1000 millones que busc renegociar el ao pasado la petrolera-, ya que la normativa vigente del banco Central solo le permitira acceder a un 40% de ese compromiso.

En caso de no poder alcanzar una reestructuracin del 60% de esa ON, la petrolera debera recurrir a una nueva emisin en dlares, a prstamos de bancos locales o internacionales.

Horas antes del cierre del plazo, la petrolera exhort a los tenedores de bonos elegibles remanentes a participar del canje, como forma de “preservar el valor de sus inversiones” y tras ofrecer sucesivas mejoras a la oferta inicial para hacerla ms atractiva.

En esas ltimas horas, YPF hizo una mejora de su oferta que incluye un pago en efectivo, un aumento en el inters de los bonos de 8,5% a 9% y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos aos sin pago de intereses

“La compaa alienta a todos los tenedores a considerar cuidadosamente los trminos del canje de deuda y a participar de las transacciones teniendo en mira la contribucin a la preservacin de sus inversiones”, expres la petrolera das atrs a los tenedores de bonos.