Zabaleta pidió “cordura” y “silencio” sobre la deuda a ex funcionarios y dijo que Macri es un “cachivache”

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, le pidió este jueves a los ex funcionarios de Juntos por el Cambio “cordura” y “silencio” a la hora de abordar problemáticas como la de la deuda, y calificó al ex presidente Mauricio Macri como un “cachivache”.

“Si algún día Twitter cobra por letra, se les termina el negocio este de escribir”, sostuvo Zabaleta en referencia a las distintas manifestaciones de la oposición.

Sobre la deuda bonaerense, el jefe comunal de Hurlingham planteó que el ex ministro de Economía Hernán Lacunza “se puso de gorra la provincia, la endeudó, y después se puso de gorra al país porque lo defaulteó”, en referencia a la gestión del ex funcionario al frente del Palacio de Hacienda.

En declaraciones a radio Caput, Zabaleta reclamó a los ex funcionarios del macrismo “un poco de cordura y silencio”.

“No es posible que la patria se reconstruya si la gente no come y si no hay seguridad alimentaria, y eso pasó en estos 4 años de este cachivache de Macri”, afirmó el intendente de Hurlingham, y añadió que, por el contrario, “hoy vemos un gobierno acompañando” a los sectores más vulnerables.

Para Zabaleta, la administración de Macri “solamente hizo negocios para tres o cuatro: cerealeras, bancos, Edenor y Edesur”.

“Ahí apuntó el gobierno de Macri y quedaron millones de argentinos afuera”, concluyó.