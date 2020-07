Zamora anunció beneficios para sectores castigados por la pandemia – MundoPolítico

Finalizado el acto por el Día de la Independencia, el gobernador Gerardo Zamora tuvo un contacto con la prensa, oportunidad en la que anunció un aporte de 200 millones para los productores minifundistas y una ampliación de la ayuda para los trabajadores de la cultura. También dijo que pidió al presidente Alberto Fernández que autorice un ATP para los trabajadores del sector turístico que tampoco pudieron acceder a los beneficios del Ingreso Familiar Extraordinario.

Al referirse al tema gastronómico y turístico, el mandatario santiagueño expresó: “Junto a la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) que tiene el problema por Bariloche y nosotros en Las Termas de Río Hondo, en el tema del turismo. Hemos pedido que se le dé un tratamiento y dentro de éste a lo que ambas provincias ya hemos mandado y es lo referido a los trabajadores temporales de este sector”.

Agregó: “La pandemia no ha permitido la apertura de estos locales lo que hizo que la patronal no inscribiera a los empleados porque estaban cerrados los hoteles. En el caso de Santiago son 1.500 aproximadamente y ayer mismo hemos suscripto la nómina con acuerdo empresarial y del gremio de los gastronómicos, para ver que estos santiagueños que no han podido ser beneficiarios del ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), lo puedan hacer por medio de un sistema similar”.

“Expresamente le hemos pedido al presidente que nos acompañe en este trámite porque no pueden cobrar el ATP ni trabajar porque no hay turismo autorizado y los trabajadores no han podido cobrar ni siquiera el IFE. Por lo tanto quería llevarles tranquilidad porque estamos trabajando en esto”, sostuvo.

Con respecto a otros sectores productivos dijo: “También estoy en condiciones de anunciar que ayer firmé la resolución por un aporte de $ 200 millones de un fondo que lo hemos usado en primer lugar para ayudar a los algodoneros minifundistas para levantar la cosecha en términos de $ 15 mil por hectárea que ya fueron cobrados. También ayudamos a cientos de trabajadores de la cultura, del deporte que no pudieron cobrar el IFE y estamos en condiciones de anunciar que este mes, incluso con una lista ampliada, se va a cobrar los $ 10 mil de aporte provincial por segunda vez, como una forma de acompañar a las familias santiagueñas que están pasando por una situación compleja y vamos a seguir trabajando para acompañarlas”.

Por último, adelantó que en los próximos días se inaugurará el Hospital Mama Antula, obra que fue iniciada con fondos nacionales que fueron suspendidos y que ahora con el trabajo de gente del IPVU se pudo concretar en la zona sur de la Capital.

“Estará equipado especialmente para el tratamiento del covid 19 con veinte camas y veinte respiradores que espero que no sean necesarios. Después este centro de salud será reequipado para que funcione con un hospital general para toda la zona sur de la Capital”, concluyó.