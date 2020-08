Zamora apeló a la “responsabilidad ciudadana” de los santiagueños – MundoPolítico

El gobernador Gerardo Zamora apeló a la “responsabilidad ciudadana” de los santiagueños al referirse a las medidas dispuestas para la provincia que regirán desde este lunes 17 de agosto. “Debemos cuidarnos, mantener los protocolos y las condiciones que nos permitan protegernos y proteger a nuestros familiares y contactos estrechos”, indicó.

El mandatario detalló que “estas medidas que vamos a tomar hasta el 30 de agosto lo hacemos tratando de no afectar la economía”.

Con respecto a las actividades autorizadas entre 8 y 24, dijo que este horario de circulación se mantendrá para toda la provincia, salvo Capital y Banda, además de Suncho Corral y San Pedro.

Para evitar la propagación del Covid-19 y tratar de controlar la situación epidemiológica en los departamentos Capital y Banda, señaladas como “zonas rojas” por autoridades nacionales, explicó que tanto el horario de circulación y actividades permitidas podrán desarrollarse de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas mientras que los sábados, domingos y feriados, de 8 a 15 horas. Fuera de los horarios establecidos, solo podrán circular aquellas personas autorizadas por el “circulando” que realizan actividades esenciales.

Asimismo detalló que no circulará el transporte público de pasajeros y no abrirán sus puertas los gimnasios, peluquerías y casas de estética.

Por su parte, habrá algunas actividades restringidas, entre las que se encuentran los bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, pastelerías, rotiserías y cualquier otra casa de comidas quienes no podrán atender al público pero sí ofrecer sus productos y elaboraciones por el sistema de pedidos, delivery y take away.

En lo que respecta a los 25 departamentos restantes de la provincia, especificó que se mantienen todas las actividades tal como funcionan actualmente, dentro del horario de 8 a 24 horas.

“Se tomarán medidas excepcionales cuando la emergencia lo requiera”, afirmó el mandatario, como por ejemplo en las ciudades de Suncho Corral y San Pedro de Guasayán -donde se restringió la circulación por casos positivos de coronavirus-, “o algunas medidas que sean requeridas por las autoridades comunales, que hagan a limitaciones horarias”.

Finalmente Zamora advirtió que esta flexibilización se mantendrá en la medida de la conducta de la sociedad. “Ojalá pronto podamos volver a tener más actividades como lo hacíamos progresivamente, sino vamos a tener que restringir aún más que antes”, señaló.