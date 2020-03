Zamora compartió un video en agradecimiento a los camioneros

El gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora compartió en sus redes sociales, un video de un camionero cuando pasa por un control policial y recibe el reconocimiento de los efectivos, por el trabajo que realizan en este momento de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.

El mandatario provincial posteó en Facebook: “Los camioneros no están violando ninguna cuarentena , no son gente a la qué hay que mirarlas con desconfianza… están haciendo un gran esfuerzo para que a vos no te falte nada y te quedes en tu casa. La policía santiagueña lo reconoce. Gracias a todos ellos”.

El trabajador al volante agradece la atención de los efectivos policiales de Santiago, quienes le dieron un barbijo y guantes en un control en la Autopista Santiago-La Banda.

“Le quería agradecer por continuar con la provisión de bienes a nuestra provincia y mantenerla abastecida. En muestra de respeto le damos unos guantes y barbijo para que lo use y se mantenga protegido”, le dijo el policía santiagueño al camionero, quien respondió: “Me pone la piel de gallina, porque vengo de hacer la zona de Santa Fe y nadie nos valora. En Santiago nos trataron muy bien”.