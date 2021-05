Zamora confirmó la aplicación del DNU del Gobierno Nacional: Estamos dentro de la zona de riesgo

El Gobernador Gerardo Zamora brindó una conferencia de prensa en la que detalló cuáles son las actividades permitidas y las restricciones durante los próximos 9 días.

El Gobernador Gerardo Zamora confirmó este viernes durante una conferencia de prensa la aplicación del DNU emitido por el Presidente Alberto Fernández en toda la provincia.

Subrayó que Santiago del Estero está “dentro de la zona de riesgo” destacando que durante “la última semana el número de positivos se ha disparado y esto es un hecho preocupante”.

“Vamos a cumplir la normativa pidiendo que hagamos todos los esfuerzos para salir de esta curva ascendente. Sabemos las complicaciones que trae pero es necesario que podamos detener el crecimiento de casos positivos y a partir del 1 de junio volver a la etapa anterior, que si bien tiene muchas restricciones no son como las que vamos a tener a partir de mañana”, detalló.

Zamora informó que el sistema circulando que está en vigencia “se va a adaptar a las actividades de las personas con actividades esenciales. El circulando Santiago también estará habilitado en el transcurso del día para que aquellas personas que no están en el anterior puedan ingresar y anotarse”.

A continuación las actividades permitidas y las restricciones durante los próximos 9 días a partir de mañana

* Siguen habilitadas las actividades esenciales que funcionarán durante las 24 horas. Farmacias, sanatorios, clínicas y toda actividad relacionada con el sistema de Salud. Así también veterinarias, estaciones de servicio, personas que cuidan a enfermos, mayores o niños en domicilios particulares, servicios básicos de mantenimiento (gasistas, plomeros, electricistas) la recolección de residuos, servicios de agua, telecomunicaciones, comedores comunitarios; comunicación, prensa y periodismo. Seguirán habilitados los hoteles con los protocolos correspondientes, no no estarán habilitados los hoteles alojamientos. Las industrias de alimentos o de producción continúan así como las actividades agrícolas y ganaderas.

* Las actividades permitidas de 6 a 18 horas serán los almacenes, despensas, kioscos, supermercados y panaderías. Bares, restaurantes y casas de comida solo a través del sistema take away o delivery. Remises y autos de alquiler, solo con dos pasajeros atrás, por llamado telefónico y podrán transitar en ellos las personas que justifiquen su movilidad a través del circulando o por problemas de salud. También los cementerios conforme a protocolo y las distribuidoras de garrafas de gas.

* Quedan prohibidas las actividades de comercio no esenciales (corralones, ferreterías, pinturerías, mueblerías, ropa y calzado). También la obra pública y privada, salvo a quienes prestan servicio como seguridad y serenos en las obras. Se suspenden todas las actividades deportivas de todo tipo. Tampoco podrán abrir clubes y gimnasios. También las actividades religiosas y el transporte de pasajeros en colectivos y combis dentro de todo el territorio provincial, salvo por casos específicos de salud por algún tratamiento. Se suspenden todo tipo de feriasn en lugares abiertas o cerradas. Las academias de baile, danzas, teatro y las reuniones sociales públicas y privadas que no sean las que se realizan con el grupo conviviente. Los consultorios profesionales que no sean de salud, como arquitectos, ingenieros, abogados y las escribanías. Se suspenden todas las clases presenciales en la provincia por lo que serán de manera virtual durante los 3 días hábiles que dura el decreto. También la administración pública funcionará con guardias mínimas, también el poder judicial y legislativo.

* El proceso de vacunación continúa con todos los turnos otorgados incluso en el día de mañana y en el día feriado.