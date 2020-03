Zamora cuestionó la “irresponsabilidad sorprendente” de algunas personas

Una vez más, el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora usó sus cuentas de redes sociales para dar cuenta de la gravedad de la situación que se vive a nivel global y de la que Santiago del Estero no debe ser ajena.

Además de remarcar las medidas ya brindadas para prevenir los casos de coronavirus, Zamora remarcó las irresponsables actitudes de algunas personas que parecerían no ser plenamente conscientes de la realidad, poniendo en riesgo la integridad, no sólo propia, si no las del resto de la comunidad.