Zamora descartó la autorización de más actividades

El gobernador Gerardo Zamora participó ayer de la videoconferencia de Alberto Fernández con los gobernadores por la pandemia del coronavirus.

Trascendió que durante el diálogo, Zamora hizo un breve estado de situación de la provincia y señaló que desde el 3 de agosto hasta ayer, se produjo una circulación muy rápida del virus, lo que llevó a que la provincia superara los 700. Además agregó que esta semana el Ministerio de Salud provincial declaró la transmisión comunitaria del virus en Capital y Banda.

Ante este cuadro el gobernador santiagueño explicó que la provincia no está en condiciones por ahora de habilitar ninguna nueva actividad hasta que no dejen de crecer los casos positivos. Aunque si los contagios se dispararan, podría haber más restricciones. “Por ahora no hay posibilidad de autorizar más actividades de las que tenemos”, dijo al presidente.

Destacó además que la provincia tiene una buena cantidad de testeos por día, entre 400 y 500 muestras analizadas diariamente.

El presidente Alberto Fernández acordó con los gobernadores que cada jurisdicción mantendrá o modificará sus medidas de restricción de acuerdo con los escenarios locales de propagación del coronavirus, a horas del anuncio de la próxima etapa del aislamiento que se iniciará el lunes próximo.