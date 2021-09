Zamora destacó la importancia y la necesidad de la conectividad

El gobernador Gerardo Zamora, habló desde el Fórum donde se firmó un convenio con Enacom para que barrios populares puedan acceder a conectividad.

Junto al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini el gobernador Gerardo Zamora encabezó el acto para la firma de actas para poner en marcha acciones y obras que garanticen la conectividad en todo el territorio provincial

«Esto es la punta del ovillo. No iba a ser posible acceder a esto si no se lanzaba antes la fibra óptica, si no se contaba con un plan de banda ancha y de calidad. Estamos en un momento bisagra, en el que quedó en evidencia lo importante y necesario que es todo esto para la salud, para la educación, para todo», añadió.

«En este mundo, estar conectado es fundamental. Hoy es una exigencia, pero también es una necesidad. Y podemos confirmar que el 70% de los establecimientos tienen conectividad, como cada vez se suman también destacamentos policiales, upas, lugares de encuentro…», agregó.

El mandatario remarcó que se trata de una muestra más de igualdad de oportunidades.