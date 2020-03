Zamora dijo que “es difícil imaginar” el daño que puede causar el coronavirus

“Veo un esfuerzo importante del Presidente por el arranque después del desastre del que venimos. Padecimos las consecuencias estos cuatro años. Estamos en un país que va a sufrir muchísimo el endeudamiento: una fuerte parálisis, una destrucción de la economía. La historia va a recordar durante mucho tiempo el daño producido”, fueron las primeras declaraciones del primer mandatario santiagueño sobre la realidad nacional durante la extensa entrevista al periodista Jorge Fontevecchia.

En otro orden de cosas, Gerardo Zamora se refirió a la pandemia del coronavirus y las consecuencias en diferentes ámbitos de la sociedad. “Uno ve que está quien muere y quien no. Es imposible que el sistema de salud pueda atender a dos los casos al desmadrarse la epidemia. Es terrible. Y difícil de imaginar, si a eso se suman las consecuencias económicas. Nosotros ya lo estamos sufriendo. Un ejemplo es la caída de la Bolsa”, expresó.

“Esto es minuto a minuto, pero lo que le puedo contar es que hasta el lunes había 64 familias que estábamos controlando. Lamentablemente hay gente, como vimos en los medios con el caso de Miguel Angel Paz, el preparador físico de Vicente López. Si no hubiera estado el video, no hubiéramos tomado magnitud de la falta de respeto por la vida de los demás. Controlábamos a la gente que vino del exterior, porque el virus es importado. Como en cualquier otro lugar del país, tenemos gente que viaja y que llegó en estos días. Por eso, controlamos sus domicilios”, dijo el gobernador al hablar de la tarea sanitaria que se lleva adelante en Santiago del Estero para enfrentar al coronavirus.

En todo momento, Zamora expresó su preocupación por la gravedad del covid-19 e instó a todos a ser responsables y cumplir con el aislamiento dispuesto por el presidente Alberto Fernández. “Este virus lamentablemente puede propagarse porque la gente que vino del exterior no cumplió cuarentena. Así de simple. Y eso no se puede permitir. El Presidente lo mencionó. Creo que hay que actuar con más rigurosidad (…) Creo que vamos hacia una situación imposible, si esto continúa así. Lo que se ve en la televisión asombra. Le aclaro que la gente más humilde está muy asustada y está cumpliendo. Es la gente de cierto nivel que se toma reservas: quiere ir de vacaciones; les dan la liberación de su trabajo, buscan salir de la casa. Es ahí donde cabe tomar otro tipo de medidas. Hay una falta de conciencia muy fuerte. Estamos a tiempo. El Presidente toma medidas muy importantes todos los días. De todas maneras, los números van subiendo: más casos, más muertes. No estamos como en Italia, pero tampoco estamos en invierno y esto es una pandemia. Me preocupa. Y también la economía. porque va de la mano. Hay que tomar todas las medidas lo más rápido posible, tal como se hace en estos días desde el gobierno nacional. Y que las provincias vayamos acatando, que la ciudadanía acate y que esto no sea en cuotas. Si hay que sufrir un costo económico, que sea limitado en el tiempo, aunque resulte muy profundo. Más si se extiende mucho más, si se convierte en una epidemia con casos nativos”, agregó

En otra parte de la extensa entrevista, Fontevecchia le consultó a Zamora sobre la posibilidad de pensar en un estado de sitio. “Un estado de sitio elimina o suspende garantías constitucionales, porque un fiscal no puede andar perdiendo el tiempo con energúmenos como el de Vicente López. En el acto debería haber estado en una celda de aislamiento. Tenemos policías custodiándolo, que deberían estar para otra cosa. Un tipo como ese lamentablemente tendrá sus derechos. Pero en el caso de que se declarase una situación más grave, hay que actuar con la ley, pero con mucha más rigurosidad”, respondió.

Equipamiento médico

El primer mandatario se refirió también al trabajo sanitario que actualmente se realiza en Santiago del Estero. “Tenemos 105 respiradores, de los que se usan para neumonías, entre sistema público y privado. Junto a la obra social de la provincia, el PAMI y el Ministerio de Salud, se han ido a buscar más lugares de aislamiento. Si el panorama se complejiza, estamos tratando de duplicar los respiradores oficiales. No queremos que ocurra como en Italia: demasiados casos con neumonía y pocos respiradores. Estamos trabajando en la prevención, pero también nos preparamos para lo que pueda suceder más adelante, cuando baje la temperatura y este virus circule más rápidamente. Lo que estamos viviendo es mucho más preocupante de lo que pensábamos. La parte positiva es que estamos viendo lo que sucede en Europa, y en el mismo Estados Unidos, y nos sirve de referencia”, detalló.

La situación del dengue

También, Zamora se refirió a los casos de dengue en Santiago del Estero y al trabajo que realiza el estado provincial para atender esta problemática. “Es esencial contar con un sistema de salud activo y políticas preventivas que en estos cuatro años se dejaron de lado.

La mayoría de los casos de dengue están registrados en la ciudad capital y en La Banda.

Fueron casos importados y los detectamos rápidamente. Era una persona que había venido de Bolivia, un camionero. Otro fue un camionero detenido en Suncho Corral, que venía de Salta. Los casos autóctonos se registraron casi todos en un barrio de La Banda y sucedió porque había gente que se venía relajando. Cuando el dengue estaba en su máxima expresión, hace unos años, fue muy fuerte la tarea de concientización. Luego, quizá, la gente se relajó. Y en un barrio que la gente deja desde el agua del florero, una chapa con agua, se produjo un contagio, pero se trabajó fuertemente. El año pasado no habíamos tenido casos de dengue. Y este año los tuvimos. Por eso es preocupante”, afirmó.

Un Estado activo

“Tenemos un Estado muy activo. Hay un trabajo de política pública muy fuerte que se viene realizando desde hace varios años. Es cierto que nuestra provincia es estructuralmente pobre, porque tiene baja capacidad industrial. No tenemos regalías petroleras ni la industria que deriva de esto. Tenemos dificultades estructurales desde hace muchos años pero hemos avanzado mucho. Cuando asumí, hace 15 años, el problema más importante era el Chagas, si analizamos la cuestión sanitaria y social. El Chagas nos permitió a nosotros generar un trabajo de georreferenciamiento. Georreferenciamos ranchos en la provincia en los 27 departamentos. Hoy llevamos construidas 20 mil viviendas gratis y hemos volteado esos ranchos. Todavía falta, pero hemos volteado ya 20 mil ranchos. Además, la Organización Mundial de la Salud, hace dos años, nos liberó cinco departamentos del vector del Chagas. Hemos avanzado muchísimo. Eso no se hace solamente fumigando y construyendo casas. Se precisa llevar caminos, agua, energía. Contar con más seguridad, más salud. Esa es la gran inversión en Santiago del Estero. Somos una provincia equilibrada financieramente. Lo hicimos sin generar empleomanía. Tengo los 58 mil sueldos que había en 2005, cuando asumí. Esto incluye el sueldo del gobernador, pasando por los tres poderes del Estado, hasta el último contrato de locación de servicio. Estos últimos son unos 2.800 contratos”, precisó sobre la tarea del Gobierno santiagueña en distintas aspectos.

Por otra parte, Fontevecchia le consultó al primer mandatario sobre la tasa de desempleo en Santiago del Estero. “La hemos bajado. En el norte la hemos bajado, porque creció la actividad económica. Y pese a que estos años fueron muy malos: se perdieron más de 1.200 puestos de trabajo registrados en el comercio y más de mil en la industria. Se perdieron sueldos, fuentes de trabajo. A principios del año 2000, Santiago del Estero tenía una economía dependiente, que se representaba en el mercado laboral con un 25% del sector privado y un 75% dependiente del público. Llegamos al 60% del sector privado, aunque ahora hemos bajado nuevamente un poco”, detalló.

La economía en los próximos dos meses

“No sabemos cómo va a estar la economía mundial. Y es más difícil de imaginar la economía de Argentina, que en el momento que charlamos ronda los 3.500 puntos de riesgo país. No estamos frente a un problema posible de meditar únicamente desde desde el punto de vista argentino. No sabemos qué va a pasar en el mundo y lo que pasa en el mundo nos afecta doblemente. Ahora, a medida que se toman decisiones fuertes y rigurosas para detener el movimiento de la gente, y por lo tanto el contagio del virus, el impedimento de circular, empieza a pararse la economía. Así, lo que viene son problemas propios en la economía. Esto también debe sumarse al análisis”, aseguró Zamora al analizar la marcha de la economía.

Confianza en el presidente

“La verdad, no quisiera estar en los pantalones del presidente. Porque este país es presidencialista. Algo similar ocurre en mi provincia: todo lo que ocurre o bien es culpa del intendente o del bien del gobernador. En el país todo lo que ocurre es culpa del Presidente. No sé si esto es bueno o malo, pero está en el ADN de la Argentina. Estamos esperanzados en que el Presidente pueda llevar adelante esto. Es una persona capaz, muy honesta, no solamente en los términos de la palabra, sino también de su aspecto intelectual.

Una crisis de gravedad importante

“Esto es más grave que en 2002. Llegamos a la crisis de 2001 con un país que tuvo un modelo económico recesivo. Toda la gente estaba planchada. Había desaparecido la clase media. Pero el país no tenía la deuda actual. Estaba fuera del mundo por el default. Pero la soja superaba los 600 dólares. Era otro contexto, había otras condiciones. La condición en que han dejado el país es mucho más grave. Y no estoy hablando del coronavirus. Imagine cuánto peor es con ese aditamento”, expresó.

Frases destacadas del gobernador Zamora durante la extensa entrevista

* “Sería bueno que solo sea por 15 días” (al hablar de la cuarentena total).

* “La recaudación está bajando, pero igual podemos pagar los sueldos (…) Son problemas que tenemos previstos, porque tenemos una provincia equilibrada.

* “Si hablamos en términos personales, tengo muy buena relación con ambos. Tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner”.

* “En términos económicos, la actual crisis es peor que la de 2002”.

* “Macri hizo más populismo que nadie. Subió los planes sociales, tiró dinero, regaló dinero. Estamos pagando la bicicleta financiera. Eso es lo que significa Macri”.

* “Soy un referente provincial. No me da el piné para algo nacional. No aspiro a ello”.

* “Ojalá que esta desgracia (por el coronavirus) sirva para unir a la clase dirigente política. Lo que se juega en estos momentos es la vida de la gente y la economía del país”

* “La grieta es un mal negocio político a esta altura. No sirve para nada, no sirve para nadie y ojalá que los argentinos podamos superarla”.

* “El tema es la responsabilidad. La responsabilidad por encima de cuestiones subalternas. Es feo pensar que eso empieza a partir de una desgracia. Pero quizá nos muestre la mejor parte de nosotros, lo mejor que tenemos”.

Fuente: Perfil.com