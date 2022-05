Zamora durísimo con Rodríguez Larreta por sus declaraciones a favor del centralismo porteño

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró que si la Corte Suprema «devuelve la plata que nos sacó el Gobierno, yo automáticamente bajo los impuestos». Zamora le contestó sin miramientos en su cuenta de Facebook.

El gobernador Gerardo Zamora respondió con dureza a las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que si la Corte Suprema le devuelve «la plata que le sacó el gobierno, automáticamente bajo los impuestos».

A través de su cuenta en la red social Facebook, el jefe de Estado provincial se hizo eco de estas palabras con mucha ironía.

«¡Ah muy bien! Un hermoso y contundente mensaje a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al resto del país por parte del Centralismo Porteño. Permítanme traducirlo, para que todos lo entendamos: ‘Querida Justicia, aunque esto implique un reconocimiento de que los recursos que estoy reclamando judicialmente, no son para pagar la policía (porque ya los estoy recibiendo por la ley que sanciono oportunamente el Congreso de la Nación) permitanme expresarles, en nombre de la ciudad más rica del país, que esas macanas que vota el Congreso no tienen tanto valor como un decreto firmado por el ex presidente Macri, que nos permitió saquear en perjuicio del resto, unos 500.000 millones de pesos en moneda constante, por encima del costo que significó el traspaso de la policía a nuestra ciudad», escribó Zamora.

En su posteo, el gobernador continuó «traduciendo» con sarcasmo las palabras de Rodríguez Larreta. «Y cómo nosotros los porteños somos re piolas ustedes me dan esa manito y me dictan la medida cautelar que les pedí, les prometo que esa guita que seguiremos manoteando, la voy a usar para bajar los impuestos a todos nuestros votantes de Barrio Norte y zonas aledañas. Total, si se quejan las provincias, porque tienen que subir ellos impuestos, no pasa nada. Ellos representan al resto de los habitantes, son solo 44 o 45 millones que merecen vivir en el interior como habitantes de segunda, pobres giles que desde hace 200 años se creyeron el verso del federalismo, cuando dieron nacimiento al país.

«Háganos ese favorcito señores miembros de la Corte a nosotros que la tenemos re clara, que se sigan quejando estos del interior, total no pasa nada, cómo con las tarifas de electricidad, agua, transporte, etcétera. Que paguen más y listo», finalizó Zamora y explicó que ese texto era una traducción «simple y argentina (o mejor dicho en porteño unitario basico)».