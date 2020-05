Zamora: Es muy valorable que los ciudadanos hayan entendido la cuarentena

Gerardo Zamora habló en Canal 7 sobre el comportamiento de los santiagueños durante estos 53 días de cuarentena y se refirió a la importancia de seguir manteniendo todas las pautas “La fase 4 va a depender del comportamiento social y si la superamos iremos a una nueva fase, si esto no se cumple deberemos volver para atrás”.

El Gobernador también destacó el trabajo a través de la aplicación circulando: “La provincia ha hecho la aplicación circulando que inicialmente fue para una circulación de entre 35 a 40 mil personas, desde este miércoles vamos a tener 120 mil personas en el Circulando”.

Sanciones

También se refirió a la importancia de no circular en horarios en los que no se está autorizado: “Al funcionario público, directamente se le pide la renuncia y a los empleados se los va a sancionar con sumario administrativo. No es lindo ni agradable, pero esto es parte de la prevención junto con el barbijo, la distancia social, lavarse las manos y tener conductas de prevención”.

Circulación del virus

“Santiago del Estero no tiene circulación del virus por lo que ahora las medidas nuestras es que esos casos que vienen, que ya fueron 800 santiagueños y de ellos más de 700 tuvieron un policía en la puerta y eso sirvió para que no salieran de sus casas y nos permitió que no circule el virus”, indicó Zamora y aclaró: “No hay garantías de que el virus no circule, pero hasta ahora estamos llevando el control”.

“El caso 1 que fue de Selva y por contacto estrecho y regresó una noche después de estar en Córdoba. Cerramos una ciudad, aislamos a toda la gente y solamente contagió a una sola persona”, recordó.

Regresos

“No se puede prohibir a ningún santiagueño que regrese a su tierra, así como tampoco no puede venir alguien de afuera sin justificar porqué circula”, “Somos muy duros en los controles de los límites y si hay alguien que no está en las normas nacionales, no entra. Hubo gente que mintió que tenía domicilio en Santiago y al consultar su documento no pudo ingresar y debió volverse a su lugar”. afirmó el gobernador en un tramo de una entrevista en el programa Libertad de Opinión.