Zamora estuvo junto al presidente donde se firmó un nuevo acuerdo fiscal entre provincias

Gobernadores y gobernadoras de trece provincias reconocieron hoy la relevancia del nuevo Acuerdo Fiscal firmado en Casa de Gobierno ya que “otorgará previsibilidad” a las economías pero, en forma velada o expresa, apuntaron contra la Ciudad de Buenos Aires, la única jurisdicción que no rubricó el pacto.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que el Consenso Fiscal 2020 “dará previsibilidad y potenciará los recursos para la reactivación económica”.

“Junto al presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior (Eduardo) Wado de Pedro y el ministro de Economía, Martín Guzmán y gobernadores de todo el país firmamos el Consenso Fiscal 2020, que nos dará previsibilidad y recursos para potenciar la reactivación económica en la pospandemia”, posteó en su perfil de Twitter.

Por su parte, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, hizo una breve publicación en sus redes sociales, en la que aseguró que “junto al presidente Alberto Fernández y gobernadores firmamos el Consenso Fiscal 2020, con el objetivo de continuar fortaleciendo el federalismo”.

También desde el norte del país, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, puso en valor a través de sus redes sociales la firma del nuevo Consenso Fiscal, que “restablece lineamientos convenientes en la relación impositiva”, según lo expresado en una publicación junto a una fotografía del momento de la rúbrica durante la mañana.

El mandatario jujeño apuntó que también dialogaron sobre el plan de producción e industrialización de cannabis con fines medicinales que encara la provincia. “Analizamos el alcance y los beneficios que serán no sólo para Jujuy, sino también para el país, en términos de salud pública, desarrollo tecnológico, avance científico y generación de empleo genuino”, explicó.

Morales dijo que le solicitó a Fernandez su apoyo para resolver la situación de trabajadores de minera Aguilar -que anunció recientemente el cese de operaciones en la Puna- y el mandatario nacional “se comprometió a dialogar con la empresa”.

Desde La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que no firmaría el acuerdo “porque nosotros no lo necesitamos”, al tiempo que valoró que “no hubo presión alguna del Gobierno nacional para que la provincia firme”.

“Hoy se firma el Consenso Fiscal y muchos gobernadores lo pidieron, porque es una forma de desahogarse financieramente. Nosotros no lo firmaremos porque no los necesitamos, pero no hubo presión del Gobierno Nacional, porque una de las condiciones es que las provincias renuncien a las deudas”, declaró Ziliotto a un diario de General Pico.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, a su turno envió una carta al Presidente de la Nación, al no poder participar del encuentro previsto para este mediodía en Casa Rosada y ratificó su compromiso para continuar trabajando en unidad “para bien de todos los Argentinos”.

Además, expresó la imposibilidad de participar debido a compromisos asumidos con anterioridad y manifestó que como lo ha expresado personalmente “no hay, ni habrá, razón ni creencia que me alejen del gran proyecto que nos hemos impuesto para reconstruir la Patria”.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, destacó que “a diferencia de los anteriores” el nuevo pacto fiscal suscripto con el Gobierno Nacional “no habla de ajuste, sino de desarrollo, crecimiento, generación de empleo y más recursos”.

Desde su cuenta oficial de Twitter, señaló que el llamado “Consenso Fiscal 2020” cuenta con el apoyo de los gobernadores y gobernadoras del país, y permitirá “a los diferentes distritos provinciales contar con unos $70.000 millones para reactivar las economías locales”.

“Coincido con el presidente Alberto Fernández, en que este pacto es el mejor corolario del trabajo conjunto entre la Nación y las provincias, que estamos llevando adelante durante la pandemia del coronavirus”, agregó Melella.

El mandatario de Tucumán, Juan Manzur, reseñó a través de redes sociales que “esta herramienta nos permitirá ordenar las cuentas provinciales y tener previsibilidad económica de cara al futuro”.

“Agradezco a los ministros de Interior y Economía, Wado de Pedro y Martín Guzmán el trabajo en conjunto para llegar a este acuerdo. Y a mis colegas mandatarios por elegirme para exponer en nombre de todos, los beneficios de este pacto para el conjunto de las provincias”, agregó Manzur en Twitter.

Los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, también publicaron fotos del encuentro en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, así como el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien agregó que el acuerdo permitirá “tener previsibilidad en materia de ingresos para el 2021 después de un año realmente complicado por la pandemia”.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, resaltó que el nuevo Consenso Fiscal “presenta modificaciones para adecuarlo al actual contexto de emergencia. Las medidas tomadas para detener el avance de la enfermedad generaron una importante reducción de la actividad económica, con inevitable impacto en los niveles de recaudación de los Gobiernos Nacional y Provinciales”.

Carreras señaló en sus redes sociales que “para afrontar estos inconvenientes fiscales, se aúnan los esfuerzos de las administraciones tributarias para armonizar las acciones, reduciendo y simplificando trámites y presentaciones de los contribuyentes en el marco del federalismo fiscal”.

Por su parte, el mandatario de Neuquén, Omar Gutiérrez, por redes sociales destacó su participación en el encuentro y señaló: “Gobernadores y gobernadoras de nuestro país, firmamos el Consenso Fiscal 2020 para promover la reactivación económica de la Argentina pensando en la pos pandemia”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sostuvo que la firma “nos permitirá profundizar el trabajo coordinado para el crecimiento equitativo del país”.

En su cuenta de Facebook, Insfrán señaló que además de tener un crecimiento equitativo, permitirá “más oportunidades para todos los argentinos y en un marco de mayor previsibilidad y fortalecimiento del federalismo”.