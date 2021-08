Zamora inauguró importantes obras y entregó viviendas en el departamento San Martín

El gobernador Gerardo Zamora visitó la localidad de Villa Nueva donde dejó inauguradas las obras de refacción general y ampliación del edificio de la escuela Nº 139. Además entregó 11 viviendas sociales y habilitó una planta potabilizadora de agua.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador de la Provincia, Carlos Silva Neder; la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; el subsecretario del Agua, Oscar Barrón; el Subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuain; la Presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; el Titular de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Alfredo Montero y el Comisionado de Colonia Villa Nueva, Aldo Villarreal.

En primer término Zamora habilitó de manera formal las obras de refacción general y ampliación de la Escuela N’ 139 Luis B. Martínez en la localidad de Villa Nueva. Luego del corte de cinta y el descubrimiento de una placa recordatoria, el gobernador recorrió la refacción general y ampliación con las que cuenta esta escuela junto a la directora Telma Santillán.

El gobernador dejó habilitada después una planta potabilizadora de agua con 161 conexiones domiciliarias. “Es una inmensa alegría estar aquí”, expresó el primer mandatario provincial y puso de relieve que estas obras “implican una inversión importante que estamos haciendo en muchos lugares de la provincia”

“El agua es fundamental y que esté en cada uno de los domicilios es un objetivo que tratamos de alcanzar todos los días en nuestra provincia tan dilatada y tan grande”, agregó.

Finalmente, hizo entrega de 11 viviendas sociales a familias de la zona. “La otra inmensa alegría es inaugurar viviendas sociales, siempre instamos a los comisionados, intendentes y a todas las organizaciones no gubernamentales que trabajen en este programa. Porque no solamente trabaja gente y se motoriza la economía, sino que también se da respuesta a sectores vulnerables que necesiten una vivienda y no es solamente una vivienda digna sino también una mejor salud erradicando con los ranchos de la provincia, el mal de chagas”, resaltó.