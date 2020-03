Zamora: “No quiero que muera nadie por este virus en Santiago”

Gerardo Zamora fue contundente: “El virus está circulando y los santiagueños no estamos excentos. Haremos cumplir la ley y a los pícaros que no entienden, lo haremos entender porque no quiero que se muera nadie en Santiago”.

El gobernador brindó una entrevista en Radio Panorama donde se refirió al decreto firmado por el presidente. Destacó el trabajo de los profesionales de la salud y de seguridad, abocados a cuidar la vida de los demás ciudadanos y dijo que “lo único que nos puede salvar es permanecer en la casa”.

“La consigna es quedarse en la casa, a excepción de los que tienen resaponsabilidades especiales y que ya se mencionó en el decreto. Sigamos el ejemplo de Selva que está aislada. Felicito a los vecinos de ahí, que están atemorizados pero están cuidando su vida. Los que no lo hagan y son empleados públicos, los vamos a echar, se los meterá preso, se les secuestrarán los vehículos. Ya hay dos que serán echados porque no entienden. Es fin de semana no es para viajar, ni vacaciones; hay que estar encerrados en la casa”, señaló Zamora.