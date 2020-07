Zamora pidió que trabajadores temporales turísticos accedan al ATP

Tras participar del acto en conmemoración por el Día de la Independencia en Plaza Libertad, el gobernador Gerardo Zamora dialogó con Radio Panorama oportunidad en la que se refirió al diálogo que durante la jornada de ayer mantuvo con el presidente Alberto Fernández a través de videoconferencia.

Además de conversar de diferentes tópicos, Zamora trasmitió al jefe de Estado una inquietud coincidente con la del gobierno de Río Negro, relacionada al difícil momento que el sector turístico atraviesa como consecuencia de la pandemia por coronavirus. En nuestra provincia Las Termas de Río Hondo es la ciudad que más acusa esta problemática, mientras que Bariloche padece de las restricciones en la provincia sureña.

Te recomendamos:

“Esta pandemia nos obliga a redoblar esfuerzos con el mismo espíritu de aquellos hombres de la independencia”



El gobernador explicó que ambas provincias tuvieron “un especial tratamiento” de esta situación durante el diálogo remoto con Alberto Fernández . “La pandemia y la cuarentena no permitió el inicio de temporada ni de la actividad hotelera y gastronómica en términos normales. Eso hizo que la patronal no inscribiera a los empleados temporales. He suscripto la nómina con el acuerdo empresarial y estamos tratando que estos santiagueños -la mayoría de Las Termas– que no pudieron ingresar en el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que otorga Anses lo puedan hacer por un sistema similar. Estamos trabajando en esto y esperamos que otras provincias también se sumen”, explicó.