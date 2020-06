Zamora sobre la cuarentena en Santiago: Hay una conciencia civil importante

El gobernador Gerardo Zamora mantuvo un diálogo con el periodista Antonio Laje en relación con la reapertura parcial de actividades en la provincia, que desde este lunes habilitó bares y restaurantes con restricciones y en la franja horaria de 9 a 15.

Zamora destacó la responsabilidad de la ciudadanía para evitar la multiplicación de casos de coronavirus. “Hay una responsabilidad civil importante“, y subrayó que en Santiago cumplió 12 días consecutivos sin registrar nuevos infectados.

Consultado en torno a los estrictos controles que se realizan en Santiago, explicó que los límites están cerrados y solo se puede acceder a la provincia con un permiso especial. “Está prohibido visitar familiares. Se tiene que hacer todo con protocolo. Si alguien quiere ingresar y no tiene domicilio en Santiago no puede hacerlo sin un permiso especial. En cuanto al transporte, considero que está haciendo un gran servicio y tratamos que sea fluido para que no haya desabastecimiento. Buscamos también que la producción primaria no se suspenda y hoy tenemos una producción récord de algodón en Santiago“.

Zamora informó también que se inyectarán 200 millones de pesos con recursos de la provincia en actividades relacionadas con el turismo y para asistir a artistas, músicos y actores. “Estamos pasando una mala situación. Si bien venimos reabriendo actividades hoy las tiendas no venden lo mismo porque no hay gente circulando. Es una situación compleja, pero estamos haciendo un esfuerzo económico. Somos una provincia equilibrada, sin deuda ni déficit fiscal, por eso inyectamos esta ayuda”

“Unos días antes de que se decrete la cuarentena había contingentes brasileños en los hoteles de Las Termas, y tuvimos que encapsularlos para que regresen a su país. Se suspendieron la Copa América, torneos de Golf internacional y teníamos planificadas actividades por el bicentenario de nuestra autonomía que lamentablemente no pudimos realizar. Pero si no tuviésemos la cuarentena estaríamos colapsados y destruidos. Apelamos a la responsabilidad de la gente”, señaló el primer mandatario provincial.

Zamora consideró además que al tener menos población, se puede realizar un control más estricto. “Llegaron más de 2 mil personas desde afuera y todas estuvieron con control policial. Si no hubiese sido así quizás sucedía lo que en Buenos Aires. A mí me preocupa ver la desobediencia civil, como pasó en Necochea. Esto causa muertes y la muerte y la enfermedad paralizan la economía. Genera incertidumbre. El único mecanismo es el aislamiento social”

“Esperamos la aparición de una vacuna. Todos los gobernadores estamos apoyando al Gobierno Nacional. No hay fisuras en este sentido. Vamos por el buen camino, las consecuencias están a la vista, pero no son consecuencias de la cuarentena, son consecuencias de la pandemia“, aseguró finalmente.