Zamora sobre la cuarentena: “Estamos pensando más en la restricción que en la apertura”

De manera contundente, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora en diálogo con Radio La Red, dijo que está pensando más en la “restricción que en la apertura”, en relación a la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Estamos más preocupado de que el virus no circule”, agregó sobre la pandemia del coronavirus.

“Estamos tratando de cumplir con todo lo que se está determinando del orden nacional y también con las medidas propias que tomamos las provincias de acuerdo a nuestro contexto y nuestra posibilidades manteniendo el aislamiento social”, destacó.

Ante la consulta sobre la situación de Santiago y la diferencia con la provincia de Buenos Aires, el mandatario mencionó: “Primero que somos una provincia chica, incluso de la ciudad más importante es de 300 mil habitantes y nosotros no tenemos funcionando el transporte público ni taxis ni radiotaxis, recién la semana que viene lo habilitaremos; todo este tiempo lo hacen en su moto, auto, bicicleta, caminando, como puede, siempre hablando de las medidas esenciales”.

“Es un esfuerzo muy grande que está tomando el área de salud, policías, enfermeros, médicos profesionales, son esenciales, y también lo que tengamos los servicios públicos, agua, luz”, agregó sobre los trabajadores que hoy deben movilizarse en la provincia.

En cuanto a las medidas que viene tomando el presidente Alberto Fernández, dijo: “Estoy convencido de que el gobierno nacional está en un buen rumbo, la percepción es que esto va para largo, hay una situación inédita, no se conocen cuáles van a ser los parámetros de conocimiento”.

El aislamiento para rato

En alusión a una mayor flexibilización del aislamiento por la pandemia del coronavirus, Zamora fue contundente.

“Yo me estoy haciendo la idea de que va a durar mucho, no se escucha a nivel mundial de que haya una vacuna, viene el invierno y vamos a tener que ir adecuándonos, nos tomamos un poco más tiempo en Santiago porque estamos haciendo protocolos más rígidos, porque dialogamos con las cámaras empresariales, discutimos y buscamos mecanismos de salida”.

Pago de sueldos y economía estable

Luego le consultaron sobre si podrá pagar los sueldos, a lo que el gobernador destacó: “Por ahora sí, como todos, somos una provincia equilibrada con algo de reservas, una provincia que ni siquiera tiene deudas, nos permite seguir manteniendo la masa salarial, pese a la caída abrupta de la recaudación”.

Además descartó el uso de las cuasimonedas, pero “ojo algunas provincias como la nuestra que no tenemos este problema que lo tienen otras, nos permite aguantar y modificar partidas para mantener cierto equilibrio, pero no nos olvidemos que venimos de un contexto grave de los últimos años y el contexto de todas las provincias al igual que del país no es bueno y nosotros no somos una isla, si esto se mantiene así vamos a tener problemas”.