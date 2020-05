Zamora sobre la cuarentena: “No hay que abandonar esto que se ha logrado”

El gobernador, Dr. Gerardo Zamora, expresó su agradecimiento a los ministros de Salud de la Nación y de Interior, Ginés González García y Eduardo “Wado” de Pedro respectivamente por todo el equipamiento sanitario que trajeron ayer para los hospitales santiagueños que luchan contra el coronavirus.

“Es muy importante la presencia, que hayan estado aquí, que hayan podido visitar el Nodo Tecnológico, que no estaba dentro de lo previsto.

Que hayan podido acompañar la entrega de equipamiento que no solamente es para Santiago sino para todo el Norte, pero también que hayamos tenido la oportunidad de conversar personalmente, algo que no es muy fácil en estos momentos para poder intercambiar muchas inquietudes y cuestiones que tienen que ver no solamente con la cuestión sanitaria de la pandemia sino también con las consecuencias económicas que esto nos trae”, resaltó el gobernador en una entrevista minutos después de la partida de los funcionarios.

¿Se llegó a alguna conclusión?

“Vamos a saber en los próximos días cómo continúa esto. Nosotros estamos convencidos también de que se pueden ir modificando fases de la cuarentena, pero no hay que abandonar esto que se ha logrado y que tiene que ver con una curva achatada en los casos de infección del coronavirus y con la consecuencia de menos pérdidas humanas. Lo que estamos viendo en el mundo nos demuestra que estamos en el buen camino”.

Zamora destacó la decisión “que tomó el Gobierno nacional a través del ministro de Salud de la Nación, de cuidar los productos escasos” y otra cuestión que “no es solamente la decisión, es la inversión en recursos para que nosotros estemos recibiendo hoy y muchas otras provincias, respiradores artificiales y junto con ello equipamiento para el cuidado médico, reactivos y muchos otros insumos que a nosotros, a las provincias, nos iba a ser muy difícil conseguirlos atento a la gran demanda mundial que hay y a los pocos proveedores que hay de estos insumos. Esto es muy importante para nosotros”.

El primer mandatario santiagueño puso de relieve la importancia de “la visita del ministro de Salud, Dr. Ginés González García, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, donde tuvimos un tiempo para conversar, tiempo para darles nuestras inquietudes, para poder decirles no solo cómo marcha la cuestión sanitaria de la pandemia, sino también la económica, a través del ministro del Interior y seguir estableciendo mecanismos para este gran problema que vive el mundo, la Argentina y nuestra provincia. También se hicieron un tiempo para llegar al Nodo Tecnológico donde estamos terminando de armar un Hospital de Campaña con cuatrocientas camas y todo eso para nosotros es muy importante. Estamos agradecidos con los ministros”.