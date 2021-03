Zamora: “Tenemos en claro dónde estamos parados y dónde podemos llegar”

El gobernador de la Provincia estuvo en la presentación de la Supercopa que disputarán River y Racing este jueves en el Madre de Ciudades y dijo que “para nosotros, el deporte es algo serio y es una herramienta para el desarrollo de nuestro pueblo y para crecer de forma sostenida”.

El Fórum albergó este jueves a la siesta la presentación de la Supercopa Argentina que disputarán esta noche River y Racing en el “Madre de Ciudades”, que a la vez será inaugurado previamente por el presidente de la Nación y el gobernador Gerardo Zamora.

Fue el propio mandatario provincial quien encabezó la presentación y le dio la bienvenida a cientos de periodistas y representantes de medios nacionales que llegaron a Santiago del Estero para la cobertura de la final. Entre otros aspectos, Zamora destacó el trabajo que se viene realizando en materia deportiva, turística y de desarrollo en la Provincia, haciendo hincapié sobre todo en la inversión sostenida para el crecimiento de Santiago del Estero.

“Somos una provincia hospitalaria. De gente sencilla, simple, trabajadora que tiene su cultura que lo identifica y sentimos orgullo de eso; tenemos claro dónde estamos parados y dónde podemos llegar. Consideramos al Deporte como una herramienta importante para el desarrollo, para crecer de forma sostenida”, destacó el gobernador.

Pero no sólo hizo eje en el estadio que hoy será inaugurado -del que muchos visitantes y medios nacionales destacaron durante la jornada como un complejo modelo en Sudamérica– sino en la fuerte inversión que la Provincia hará este año en viviendas y obras hídricas. “El estadio es sólo un 5% de la inversión que se hace en desarrollo sostenido. La construcción importante no la dejamos de hacer, sobretodo en términos de inclusión social y esfuerzo permanente”, resaltó Zamora.

“Tenemos infraestructura deportiva que nos distingue y nos llena de orgullo. Quizá el estadio sea lo que más se ve y trasciende por la pasión que genera el fútbol, pero Santiago hizo una fuerte inversión en el deporte: automovilismo, natación, BMX, golf. Mostramos esto con mucha humildad y abrimos las puertas para que vengan a visitarnos cuando puedan, que conozcan esto porque es fruto de mucho trabajo y esfuerzo. Bienvenidos a todos y sepan que el deporte es algo serio e importante para los santiagueños. Somos una tierra de encuentro. Deseamos que disfruten su estadía en Santiago”, puntualizó el gobernador.