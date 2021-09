Zamora: Vamos a sentar las bases para que todos tengamos posibilidades

El gobernador de la provincia participó del acto virtual de cierre de campaña del Frente Cívico.

El gobernador Gerardo Zamora, principal referente del Frente Cívico por Santiago, encabezó el cierre de campaña de dicha fuerza política, en la que estuvo acompañado por el resto de los candidatos.

Al inicio de sus palabras, el primer mandatario provincial hizo referencia a la situación sanitaria que estamos atravesando, lo que impidió que se realice la ya conocida caravana de cierre. “La tuvimos que hacer así, no como quisiéramos, que es reunirnos, darnos la mano, un abrazo, un beso, es tiempo de cuidarnos. Ya vendrán esos tiempos, porque estamos trabajando para recuperarlo. Estamos de pie y decididos a salir”, indicó Zamora.

También recordó como nació el proyecto político del Frente Cívico Por Santiago. “Cuando nacíamos como proyecto político provincial, con políticos de distintos orígenes, con distintas ideas, pero con un objetivo común. Hay que recordar que en ese tiempo veníamos de fracasos institucionales, habíamos fracasado los santiagueños, los políticos santiagueños habían fracasado sobre todas las cosas. Y una de las convicciones que me llevó a esto, a este proyecto, era que cualquier político podía ganar, pero para poner de pie a Santiago necesitábamos de todos, así nacía el Frente Cívico Por Santiago hace 16 años”, sostuvo el primer mandatario provincial.

Y también destacó que “muchos decían que esto era solo electoral, el país está plagado de este tipo de historias, pero estábamos convencidos de que no era así. Hoy nos presentamos con la misma convicción. Nos presentamos bajo el plebiscito sagrado de la votantes en las urnas”.

“Quiero agradecer a todo el equipo de gobierno y a todos los hombres y mujeres de la política, también a comerciantes, empresarios, trabajadores del sector público y privado, que hicieron un esfuerzo a destajo, a todos” en cuanto al trabajo y esfuerzo que desde todos los sectores se vienen realizando desde el inicio de la pandemia.

En sus palabras el Gobernador Gerardo Zamora ratificó su compromiso para con todos los santiagueños sin distinciones “vamos a seguir trabajando por todos. Ese es nuestro mensaje de respeto, de responsabilidad y compromiso que una vez más sometemos a la voluntad de los santiagueños”.

“No podemos prometer en palabras, como podemos prometer cosas si no hicimos antes las cosas necesarias, como prometerles a los jóvenes educación y capacitación, o para que sean emprendedores que generen trabajo. Cómo podríamos hacerlo sino hubiéramos generado escuelas secundarias en toda la provincia, fibra óptica que lleve internet a toda la provincia, o carreras superiores sino hubiéramos creado la carrera de medicina o el próximo hospital, o producción sin caminos troncales o rutas principales, miles y miles de viviendas, más que en toda la historia, para una vida digna”, enfatizó, y reforzó que si bien “se puede tener la voluntad para ayudar a todos los sectores afectados por la pandemia, no lo podríamos haber hecho sino teníamos los recursos.

Más de 200 años de habernos autodeterminado como pueblo, nos impone nuevas metas, tenemos que ir por lo que falta” expresó sobre lo logrado en este tiempo de existencia del Frente Cívico.

“Lo hecho hecho está a la vista, con aciertos, con errores por eso nos pueden juzgar, nos deben juzgar. Pero también trabajamos en unir a los santiagueños, no vamos a usar un minuto en agraviar o contestar agravios, vamos a usar el tiempo en unir a los santiagueños”, agregó.

Sobre el final de su discurco, Zamora remarcó: “Faltan muchas cosas todavía, pero pueden quedarse tranquilos, lo vamos a hacer. Pido a Dios que me acompañe, me ilumine en este camino, que me permita rectificar errores, que me de fuerza para unir a esta patria chica, para unirnos en un camino de realizaciones, aquí estamos con la Lista 501, que no vamos a inundar las calles de alegría por estos tiempos que estamos viviendo, vamos a trabajar todos los días hasta que los santiagueños tengan lo que necesiten para desarrollarse, vamos a discutir o dialogar con quien haya que hacerlo, vamos a seguir trabajando por esto que necesitamos fortalecer, que es la esperanza de este pueblo maravilloso”.

“Un saludo afectuoso a todos, nuestros hombres y mujeres, nuestros jóvenes. Les mando un gran abrazo, un compromiso y una decisión firme de llevar adelante nuestro compromiso”, concluyó Zamora.