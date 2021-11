Zamora: Yo me dedico a tratar de ser un buen gobernador y poner toda mi energía militante que tengo en la gestión de mi provincia

En Libertad de Opinión, el mandatario provincial se definió como “un militante político 24×24 desde los 18 años”.

El mandatario provincial agregó: “Hoy me toca estar en la gestión de gobierno nada y nada menos que es lo máximo que un militante político aspira, o por lo menos de mi parte porque hemos visto políticos que en vez de dedicarse a ser buenos intendentes o buenos gobernadores… imagínese que yo en vez de estar acá, esté en Río Negro hablándole a los rionegrinos de que yo voy a ser presidente de la Nación. Yo me dedico a tratar de ser un buen gobernador y poner toda mi energía militante que tengo en la gestión de mi provincia. Me van a ver más allá de la campaña política trabajando en ese sentido hasta el 14 de noviembre, y a partir del 15 me van a ver trabajando de la misma manera haciendo las cosas de mi responsabilidad más allá del resultado del domingo”.

Educación y conectividad

Sobre el tema educación en Santiago del Estero, Zamora afirmó que este año se van a ejecutar el 40 por ciento del presupuesto. “No es para adelante, es parte de las bases que hemos inventando lo que han significado la inversión educativa en Santiago del Estero y vamos a continuar por ese camino.

En cuanto a la conectividad detalló que se encuentran en la última etapa de las obras.

“Nosotros tenemos más de 1700 kilómetros de fibra óptica de alta calidad de conducción para dar internet de banda ancha, televisión digital, telefonía IP, WiFi a todo el territorio provincial, esa inversión importante que se ha venido desarrollando está en una segunda etapa que se llama la última milla o conectividad definitiva, ya llevamos tomando como parámetro la educación un 70 por ciento la matrícula de los estudiantes, tomando el territorio que es mucho más extenso es un poco menor, pero tenemos un programa ya de trabajo para que enerse la empresa con la cual llevamos desde el estado provincial esta inversión junto con el programa Metas, hacer que nosotros tengamos no solamente en todas las escuelas de la provincia hasta la que tiene 5 alumnos, con una matrícula muy pequeña y en un paraje con pocos habitantes, que cualquier actividad pública, es decir comunal de salud, de seguridad y en cualquier espacio público, plaza, frente a la escuela o la iglesia, van a ver un cartel que diga WiFi gratuito para que cualquier persona tenga internet con su teléfono o aparato, eso es algo que vamos avanzando rápidamente y ya hemos sentado bases y estamos en la última etapa y es la de menor costo pero quizás demore un poco por la provincia, tenemos una provincia de mucho territorio en términos de kilómetros cuadrados pero también de casi un 30 por ciento de población que vive en ese sistema de ruralidad. Que ya la hemos llevado con los agrupamientos que hemos creado desde el año 2008, las escuelas secundarias rurales por eso todos nuestros jóvenes tienen la posibilidad de acceder a una educación pública, gratuita y obligatoria del secundario”.

La titularización docente

Luego el gobernador hizo referencia a los docentes y lo importancia de la titularización de 4700 educadores.

“Lo que permite junto a todas las políticas que estamos llevando adelante nosotros en el sector público y acompañando al sector privado también es la de dar estabilidad al empleo, al trabajo, eso ayuda mucho a la carrera docente y yo podría decir que como primera medida que tomamos y a partir de ahí hemos evolucionado en términos de la educación, desde el año 2005 ya nadie anda con ningún papelito firmado por algún diputado o referente político de ningún lugar de la provincia en el Consejo de Educación para obtener el acceso a una vacante, a un cargo o a horas cátedras; todo se hace por concurso de antecedentes, lo que te estoy diciendo que por la firma del gobernador no pasa nada, no pasó desde ahí y no ha pasado desde ningún momento desde que estamos en la gestión y eso es una gran inversión en educación. El sector docente es un sector muy comprometido y con mucha representatividad, vamos buscando ir acomodando la legislación para consolidar derechos y también seguir dando derechos a los que vienen porque la educación tienen que ser una posibilidad para todos en tanto y en cuanto tengan los docentes ganas de capacitarse en vocación educativa y esto creo que es una de las inversiones más importantes que vamos realizando en la provincia en materia educativa”.