Zelenski acusó a Rusia de destruir el 30% de las centrales eléctricas en una semana

Rusia destruyó en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania mediante sus bombardeos -muchos de los cuales pudieron ser hechos mediante el uso de drones «suicidas» de fabricación iraní-, lo que provocó cortes «masivos» en el país, denunció este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

«Desde el 10 de octubre, el 30% de las centrales ucranianas han sido destruidas, lo que ha provocado cortes masivos en todo el país», denunció Zelenski en Twitter, y reiteró su rechazo a negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano no especificó si los ataques de esta mañana fueron hechos con misiles teledirigidos o los polémicos drones «suicidas» de fabricación iraní, en tanto en Moscú el Kremlin dijo ignorar si en las agresiones de estos días se utilizaron esos aparatos no tripulados.

«No tenemos tales informaciones», respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la pregunta de un periodista sobre si Moscú está usando drones iraníes en Ucrania.

