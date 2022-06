Zelenski confía en que Ucrania resistirá «tanto como sea necesario» hasta recibir el armamento solicitado a Occidente

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, trasladó es martes su confianza en que las Fuerzas Armadas del país resistirán «tanto como sea necesario» hasta recibir el armamento solicitado a las potencias occidentales. No obstante, en una entrevista para el diario alemán Zeit, Zelenski ha incidido una vez más en la importancia de contar cuanto antes con las armas necesarias para hacer que las bajas en las filas ucranianas sean las menos posibles.

En este sentido, el mandatario ha puesto en valor la resistencia del Ejército ucraniano a la ofensiva lanzada por Rusia hace ya más de 110 días, y ha vuelto a recordar que estos no solo están defendiendo a Ucrania, sino al conjunto del continente europeo. «Es más inteligente que todos en Europa nos ayuden ahora para que no tengamos que defender a otras naciones más tarde», ha señalado el jefe de Estado, que ha aclarado que no está pidiendo «más de lo necesario para proteger la libertad».

«Para algunos, mi demanda puede parecer una repetición interminable, pero tengo que decirlo una y otra vez: necesitamos armas modernas. Necesitamos apoyo para sobrevivir y ganar. Y cuanto menos dispuestos estén nuestros socios a ayudarnos con las armas, más durará esta guerra y más personas morirán», ha advertido.

Mi demanda puede parecer una repetición interminable

En este punto, ha apuntado que si fuera posible comprar directamente el armamento necesario, Ucrania no tendría que dedicar semanas y meses enteros negociando con sus socios. Además, considera que existe un «desequilibrio» de fuerzas en comparación con Rusia, algo que hace que está costando la vida a muchos de sus conciudadanos.

En concreto, Zelenski ha lanzado un mensaje al canciller alemán, Olaf Scholz, a quien le ha recriminado que los suministros de armas procedentes de Alemania son «menores de lo que podrían ser». «Si consiguiéramos todas las armas modernas que le pedimos a nuestros socios, podríamos salvar muchas vidas», ha dicho.

Por otro lado, ha incidido en que Ucrania aspira a recuperar sus posiciones previas a la guerra de Crimea de 2014, recuperando por tanto la península del mar Negro y las regiones de Donetsk y Lugansk, en el Donbás.

Finalmente, ha mostrado su predisposición para sentarse a la mesa con Rusia para negociar el fin de la guerra, aunque ha cuestionado la posibilidad de que haya paz cuando «Rusia no está lista para la paz». En este sentido, ha puesto en duda las promesas de Moscú de que no aprovechará las labores de desminado de Odesa para atacar la zona.