Zelenski confirmó que estará en la asunción de Milei

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó este sábado que estará el domingo en la asunción de Javier Milei al compartir en la red social X (ex Twitter) una imagen de una parada que hizo en Cabo Verde «de camino a Argentina».

«De camino a Argentina, me reuní con el Primer Ministro de Cabo Verde Ulisses Correia e Silva. El primer encuentro de mandatarios en la historia de nuestras relaciones bilaterales», publicó en la red social junto a una imagen saludando al mandatario local en el aeropuerto.

