Zelenski dice que el fin de guerra depende de la posición de Occidente y la voluntad de Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el fin de la guerra depende tanto de la postura unida de Occidente para ayudar a Ucrania como a la voluntad de Rusia de sentarse a la mesa de negociaciones.

«En cuanto a cuándo puede terminar esta guerra, creo que depende de algunas cosas, de cosas concretas«, dijo Zelenski, citado por las agencias ucranianas, durante su participación virtual en un «desayuno ucraniano» en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

Depende «en primer lugar, de la voluntad de las diferentes partes; la voluntad de un Occidente unido en lo que respecta a armamento y solidez financiera de Ucrania y la voluntad de un Occidente unido de no tener miedo a luchar contra Rusia, de luchar en esta guerra híbrida de diferentes maneras, no con su propia gente, sobre todo», dijo.

«Y también depende de la voluntad de Rusia, porque esta guerra de todos modos terminará», subrayó.

Agregó que está la parte «militar» de la guerra, con muchos muertos entre civiles inocentes y soldados, y después, dijo estar seguro, «en cualquier caso habrá un proceso de paz y habrá una mesa de negociación, y definitivamente habrá paz».

La cuestión es con quién, con qué presidente de Rusia negociará Ucrania, algo que también depende del actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, agregó.

Negociaciones

En cuanto a si es posible negociar con Putin, Zelenski aseguró que el presidente ruso «no se da cuenta del todo de lo que está pasando» y «vive en su mundo informativo y no entiende que Ucrania no tiene intención de irse a ninguna parte y no hará concesiones».

Se mostró convencido, además, de que solo tiene sentido negociar con Putin y no con intermediarios, porque «no son ‘nadie'», y agregó que cuando el presidente ruso regrese al mundo real entenderá que mucha gente y muchos inocentes están muriendo.

«Si es capaz de entender algo, entonces seguro que se dará cuenta de que hay que hablar y acabar esta guerra, iniciada por ellos, por Rusia y nadie más. Y entonces, quizás, será posible intentar, si no es demasiado tarde, seguir la vía diplomática», dijo.

Reiteró que se puede pasar de la etapa de «guerra sangrienta» al «formato de negociaciones diplomáticas» con la participación de los presidentes de Rusia y Ucrania y socios estratégicos.

Para ello, Rusia debería dar al menos «el paso correcto» de retirar las tropas hasta las líneas de demarcación previas al 24 de febrero, día del inicio de la invasión rusa, señaló. Sin embargo, dijo no ver interés por la parte rusa.