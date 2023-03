Zelenski espera comenzar ‘este mismo año’ la negociación para que Ucrania se sume a la UE

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, manifestó este sábado su deseo de que las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE) puedan comenzar «este mismo año», al recibir en la ciudad de Lviv a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

«Ucrania aspira a completar la implementación de las recomendaciones de la Comisión Europea lo antes posible y a empezar ya las negociaciones de adhesión a la UE este mismo año», escribió el mandatario en Telegram tras el encuentro.

Durante el encuentro, Zelenski agradeció al Parlamento Europeo por la resolución el 1 de marzo en la que «la institución expresó su respaldo al estatus de Ucrania como candidato a la UE».

Según informó Kiev, Zelenski y Metsola también discutieron formas de promocionar la llamada Fórmula de Paz de Ucrania para poner fin al conflicto iniciado hace más de un año con la invasión a gran escala de Rusia

La presidenta del Europarlamento se hizo eco de la reunión en su cuenta de Twitter: «A lo largo del último año he aprendido muchas cosas de Ucrania. Pero quizá la lección más importante es la que formuló (el poeta ucraniano) Taras Sevchenko: ‘sigue luchando y es seguro que ganarás’. Esto es tan cierto en lo que respecta a la búsqueda de la paz y la libertad como lo es en la vida».

Previamente, la dirigente maltesa depositó una corona de flores «en nombre de los pueblos de Europa para recordar a todos los asesinados», informó la agencia de noticas Europa Press.

Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Foto: AFP.

En Lviv se está desarrollando la Conferencia Internacional sobre Justicia, en la que se acordó la creación del Centro para la Persecución de los Crímenes de Agresión de La Haya, destinado a la investigación y recopilación de pruebas de crímenes cometidos por las fuerzas rusas en la invasión.

«Se sabe que las fuerzas rusas han cometido torturas, malos tratos, violencia sexual y ejecuciones sumarias. Ni siquiera los niños se salvan», indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en un discurso difundido por las redes sociales en el que celebró el acuerdo.

With President @ZelenskyyUa in Lviv.

I have learnt many things from Ukraine the past year. But perhaps the most important lesson is one articulated by Taras Shevchenko: «Keep fighting, you are sure to win».

True in the quest for peace & freedom as it is in life.

Never give up. pic.twitter.com/FEtxqvq7xW

— Roberta Metsola (@EP_President) March 4, 2023