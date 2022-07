Zelenski homenajeó a las víctimas del accidente aéreo en Ucrania y criticó a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recordó este domingo a las casi 300 personas muertas hace ocho años en el derribo de un avión de pasajeros que sobrevolaba el este del país y del que su Gobierno responsabiliza a Rusia, y dijo que «todos los criminales serán llevados ante la Justicia» y que Moscú sigue «sembrando dolor» en el país, ahora con su invasión.

«En el octavo aniversario del derribo, nuestros pensamientos están con los familiares y amigos de aquellos que fueron asesinados por Rusia. Hoy, el país sigue sembrando dolor y odio en suelo ucraniano, pero esto no quedará impune»», tuiteó Zelenski, sobre el vuelo MH17 de la aerolínea Malaysia Airlines.

On the 8th anniversary of the #МН17 plane crash, our thoughts are with the relatives and friends of those innocently killed by Russia. Currently, Russia continues to sow grief and death on Ukrainian soil. But nothing will go unpunished! Every criminal will be brought to justice!

