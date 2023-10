Zelenski pidió más armas a la OTAN para pelear con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó la sede de la OTAN y pidió a los socios de la alianza militar mantener el suministro de armas a su país para pelear con Rusia, luego de haber expresado su temor a que la contienda militar entre Israel y Hamas desvíe la atención de sus principales patrocinadores.

«Para nosotros es muy importante cómo sobrevivir el próximo invierno. Nos estamos preparando, estamos listos ahora, necesitamos algo de apoyo de los líderes. Por eso estoy aquí hoy», dijo Zelenski al llegar a la sede de la alianza militar en Bruselas, donde fue recibido por su secretario general, Jens Stoltenberg.

El mandatario tenía previsto sumarse a una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, que se reúnen para hablar sobre la entrega de armas a Ucrania.

«Estaremos a su lado para brindar apoyo a Ucrania, porque esto es realmente importante para toda la OTAN», aseguró Stoltenberg a Zelenski, informó la agencia de noticias AFP.

La visita llega un día después de que Zelenski expresara en una entrevista con France 2 sus sospechas de que, con el conflicto en Medio Oriente, la «atención internacional (…) se desvíe de Ucrania» y eso tenga «consecuencias».

Fruitful meeting with @AlexanderDeCroo.

I am grateful to Belgium for all the support. I especially appreciate its readiness to provide F-16s.

Belgium has become the first country to start using frozen Russian assets to support protection from Russian terror.

These funds will… pic.twitter.com/kjp4tDIWbO

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2023