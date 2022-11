Zelenski se da un baño de masas en Jersón y reconoce «estar listo» para una paz que todavía parece lejana

Con la mano en el pecho, el himno sonando a través de un altavoz y la bandera de Ucrania izándose de nuevo en la ciudad de Jersón, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado este lunes en una icónica imagen al más puro estilo Hollywood que «están listos» para la paz. El mensaje, que ha sido recibido con optimismo por Occidente, fue rápidamente matizado por Zelenski, agregando que la paz tiene que ser «para todo el país». Desde Washington ya hay voces que piden que Ucrania se siente a negociar un alto el fuego y el propio director de la CIA y su homólogo ruso se han reunido este lunes en Turquía, aunque desde la Casa Blanca han matizado que no era para discutir un posible fin de la guerra.

La única capital regional que los rusos lograron controlar militarmente en los casi nueve meses desde que Rusia invadió este país vuelve a estar en manos ucranianas. Las fuerzas de Ucrania recuperaron el 11 de noviembre el control de la ciudad, en medio de una retirada de las fuerzas rusas al otro lado del río Dniéper. «Estamos avanzando paso a paso hacia todos los territorios temporalmente ocupados de nuestro país. Por supuesto es difícil, es un camino largo y complicado», subrayó Zelenski en la plaza central de Jersón, donde se agolpaban decenas de civiles. El presidente subrayó que Ucrania está «lista para la paz, pero la paz para todo el país«, con lo que rehusó hacer concesiones territoriales.

La visita ha tenido lugar horas después de que el mandatario ucraniano afirmara que Ucrania «ya ha documentado más de 400 crímenes de guerra rusos» en Jersón y señalara que «se están encontrando los cuerpos de civiles y militares». «Pido a todos los residentes de Jersón que sean muy cuidadosos y que informen inmediatamente a los equipos de rescate sobre todos los objetos peligrosos. La detención de soldados y mercenarios rusos que fueron dejados atrás en el territorio y la neutralización de saboteadores está también en marcha», remachó Zelenski.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha manifestado que «va a dejar sin comentarios» el hecho de que Zelenski haya visitado Jersón, anexionada en septiembre por Rusia. «Ya saben que es parte del territorio de Rusia», ha dicho. Es precisamente la anexión de estas provincias lo que complica todavía más una futura negociación, ya que sería difícil justificar por parte de Putin devolver un territorito que ya figura en la Constitución rusa como parte de la Federación.

Unas negociaciones todavía lejanas

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha dicho este lunes que aceptar el «ultimátum» de Rusia no traerá consigo paz alguna, todo lo contrario, servirá para que recupere fuerzas y «lance un ataque aún más brutal tan pronto como pueda«. «No hemos escuchado ni escucharemos ninguna propuesta constructiva de Rusia, seamos realistas. Las señales de Rusia de que supuestamente está abierta a la negociación no es más que una cortina de humo para la agresión continua», ha dicho.

El jefe de la diplomacia ucraniana ha aseverado que Putin «no quiere ahora compromiso alguno» y ha condicionado cualquier intento de negociación a la retirada de las tropas rusas de los territorios reconocidos internacionalmente.

«No parece que podamos ver un acuerdo inminente», reconoce a 20minutos, Antonio Rubio Plo, profesor del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), aunque añade que «a mitad de octubre Zelenski firmó un decreto por el cual no iba a negociar con Putin y, de repente, ahora que la situación bélica le sonríe parece que sí estaría dispuesto«. Con todo, recuerda que el mandatario ha puesto tres condiciones para pactar con Rusia: que abandone todos los territorios ocupados, que indemnice a Ucrania por todos los daños causados y que se persigan los crímenes de guerra perpetrados por Rusia. Puntos difícilmente aceptables por la parte rusa en un acercamiento diplomático.

Para Luis Rodrigo, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, puede parecer «un poco sin sentido negociar ahora» que Ucrania está ganando terreno, «pero con las victorias que ha tenido reciuentemente podría presentarse con una posición de mayor fuerza. Algo que hace un mes no tenía». Pese a ello, Rodrigo reconoce que las negociaciones no serán fáciles, ya que Zelenski «se comprometió a no dar ni un centímetro de su territorio» y cederlos ahora «difícilmente lo podría vender ante la opinión pública de su país«.

Algo parecido le pasa a Putin. En una futura negociación ceder cualquier territorio anexionado recientemente (Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk) supondría una presión interna a su figura, que sería señalada como la gran culpable, al ser el líder de un país donde el presidente ostenta tanto poder como él lo hace en la Federación Rusa.

Washington discrepa mientras la CIA se reúne con Rusia

Al tiempo que todo esto ocurre, a miles de kilómetros de allí se discute públicamente cuándo es el mejor momento para negociar la paz entre Rusia y Ucrania. El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, ha reconocido que los ucranianos deberían tratar de consolidar sus ganancias en la mesa de negociaciones lo ante posible; al tiempo que un asesor del presidente Biden aseguró que todavía era pronto para ello. Desde Washington se pide que sea Ucrania el que decida cómo y cuándo acabar con la guerra. «Estados Unidos no está presionando a Ucrania», reconoció el pasado jueves Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden.

Por su parte, el director de la CIA, William Burns, y el jefe del servicio de Inteligencia exterior de Rusia (SVR), Sergei Narishkin, se han reunido este lunes en Ankara. La reunión, que no había sido anunciada, fue adelantada por el medio ruso Kommersant. Horas después de que el resto de medios se hiciera eco fue la propia Casa Blanca la que confirmó el encuentro y aseguró que esto no implicaba «negociaciones de ningún tipo» por parte de Estados Unidos.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano ha explicado a CNN que la reunión ha tratado sobre los «riesgos» existentes, en particular sobre la posibilidad de una escalada nuclear u otros para la «estabilidad estratégica». «No se ha discutido sobre la resolución de la guerra en Ucrania», ha aclarado, si bien Washington sí ha notificado a Kiev del encuentro antes de que se produjera. «Nos ceñimos a un principio fundamental: nada sobre Ucrania sin Ucrania», ha explicado la fuente.

En el mismo sentido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este lunes que le corresponde a Ucrania decidir cuándo sentarse en conversaciones de paz con Rusia, así como establecer los términos para la negociación, afirmando que no esta decisión no se va a tomar «en Bruselas ni en ninguna capital de la OTAN». Stoltenberg ha recalcado que depende de Kiev pactar una salida «aceptable» al conflicto. «No nos sentaremos aquí y decidiremos eso en nombre de ellos. Nada sobre Ucrania sin Ucrania», ha repetido el secretario general.

En la Unión Europea subrayan también que existe unidad entorno a apoyar a Kiev mientras dure el conflicto y que corresponde solo a Ucrania decidir en qué momento negociar con Moscú. A este efecto, el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell ha expuesto este lunes que Ucrania será la que «decida qué hacer». «Nuestro deber es apoyarles», ha zanjado.