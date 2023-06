Zelenski se reúne con líderes europeos en un claro desafío a Moscú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó este jueves a Moldavia para reunirse con medio centenar de líderes en la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), en un encuentro concebido como muestra de la fuerza diplomática europea frente a Rusia.

Zelenski fue recibido en el castillo de Mimi, en la ciudad de Bulboaca, cerca de la frontera con Ucrania, por la presidenta moldava, Maia Sandu, quien declaró que el grupo va a confirmar su apoyo a Kiev «que resiste a la agresión rusa».

El mandatario ucraniano, por su parte, aseguró que la guerra terminará solo cuando venzan los ucranianos, o cuando Rusia salga de los territorios de Ucrania que ocupa.

«Estoy feliz de estar aquí», dijo Zelenski ante las cámaras, antes de agradecer al pueblo moldavo «por haber recibido a muchos refugiados desde el primer día de la guerra».

Al igual que en su primera edición en Praga, República Checa, en octubre de 2022, la cumbre de la CPE dará lugar a una foto muy simbólica que tendrá, sin embargo, una ausencia de peso: el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, reelecto recientemente.

As part of my participation in the European Political Community Summit, I met with President of the European Commission 🇪🇺 @vonderleyen. We discussed specific ways to implement the Ukrainian Peace Formula and consolidate global support for Ukraine’s peace initiative. We also…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2023