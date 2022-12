Zelenski viaja a Washington para reunirse con Biden y dar un discurso ante el Congreso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, volaba este miércoles hacia Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y hablar ante el Congreso, en su primer viaje conocido fuera del país desde que comenzó la invasión rusa, en febrero.

Al revelar el viaje a través de su cuenta de Twitter, Zelenski dijo este miércoles que la visita era “para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa” de Ucrania y discutir con Biden la cooperación entre su país y Estados Unidos.

La vocera de Biden y de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en un comunicado que la visita de Zelenski ratificaba que Estados Unidos respaldará a Kiev «tanto tiempo como haga falta»

El viaje llega después de 10 meses de una guerra brutal que ha dejado decenas de miles de muertos y heridos en ambos lados del conflicto y ha devastado ciudades de Ucrania.

Foto: AFP.

También este miércoles, el Congreso estadounidense tenía previsto votar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por 45.000 millones de dólares, justo cuando el Pentágono se prepara para enviar misiles tierra-aire Patriot al país para defenderse de Rusia.

En la misma jornada, el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene convocada una gran reunión de militares en Moscú después de admitir una situación «extremadamente difícil» en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia desde el inicio de la invasión.

Foto: AFP.

En el encuentro por videoconferencia, en el que deben participar 15.000 funcionarios, Putin confía en sacar las conclusiones del año transcurrido y fijar los objetivos de su Ejército para 2023, indicó el Kremlin.

El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigú, informará sobre los «progresos de la operación militar especial» en Ucrania en la reunión.

Zelenski ya fue recibido en la Oficina Oval por Biden en septiembre de 2021, cuando el presidente estadounidense prometió respaldar a la ex república soviética ante la amenaza de Rusia.

El escenario será el mismo este miércoles, aunque el entorno muy distinto: será el primer encuentro personal desde la invasión de Rusia que convirtió a Zelenski en líder de un país en guerra y a Biden en comandante de la respuesta occidental contra Moscú.

Foto: AFP.

Durante esta visita, ajustada a medidas de seguridad y con una duración de pocas horas, el jefe de Estado ucraniano se reunirá con Biden y su equipo en la Casa Blanca y ofrecerá una rueda de prensa posterior, indicó un alto responsable estadounidense.

Según esta fuente, que pidió mantenerse en el anonimato, el ejecutivo estadounidense desvelará un nuevo paquete de ayuda de «casi 2.000 millones de dólares a Ucrania» que incluirá un sistema de misiles tierra-aire Patriot, informó la agencia de noticias AFP.

Ucrania hace tiempo que reclama este tipo de tecnología para contener la ofensiva de las tropas rusas que, tras varios reveses en el frente, se concentran en bombardear las instalaciones energéticas y militares del país.

Esta estrategia, tildada de «bárbara» por este responsable de la Casa Blanca, ha dejado a millones de ucraniana sin agua, luz o calefa.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022