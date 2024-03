5 estereotipos de las mujeres con discapacidad que necesitamos derribar

Ser mujer cuesta. Y ser mujer con discapacidad cuesta el doble. Fue en mi adolescencia cuando me choqué por primera vez con una sociedad en la que no encajaba con los ideales establecidos. Un golpe que me obligó a atravesar un proceso conflictivo conmigo misma comparándome con esa mujer “esbelta”, “perfecta” pero, sobre todo, “normal”. Y me encontré con probadores de ropa diminutos, falta de representación y visibilidad, ausencia de accesibilidad ante mis primeros controles obstétricos, entre otras barreras. Tiempo después buscaba mi vestido de novia y me di cuenta que a la sociedad le resultaba raro que me casara y tuviera pareja. ¿Por qué raro?