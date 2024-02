A la espera de Milei, Patricia Bullrich expuso sobre seguridad en la Conferencia de Acción Política Conservadora

Bullrich en CPAC.mp4 Patricia Bullrich expuso sobre el problema de la seguridad en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington.

Ante la consulta sobre la posición de Lula reciente respecto a criticar a Israel, evitó caer en polémicas, pero dejó claro que no es constructivo banalizar la Shoa y que no existe punto de comparación entre el ataque a Israel de Irán instrumentado por Hamas con esa etapa tan fatídica para la Humanidad: “Acá se trata de pelear por valores de orden para concebir una resiliencia y vigorosa democracia que es la forma de asegurar los beneficios de la libertad. La democracia no se concibe sin libertad ni seguridad.”

La titular de la cartera de Seguridad refirió al populismo y su narrativa que imperó por décadas en Argentina y cómo se logra el orden y contrarrestan ataques coordinados con narrativas autocráticas y violentas, que buscan ocupar las calles e impedir el derecho de trabajo de los argentinos, por medio del “Protocolo Antipiquete”.

Bullrich fue la única latinoamericana en la principal mesa del CPAC, de la que participan la ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, el comunicador y analista político y ex eurodiputado Nigel Farage; el analista y estratega Steve Bannon Tito Tendler de Israel, Gordon Chang; Morse N. Tan, Jay Aeba de Japón, Andrew Cooper de Australia, L. AT. Macfarland, Carla Sanders, Tommy Tuberville, Richard Grenell de Los Estados Unidos, Miklos Szantho y Szabolcs Takacs de Hungría, así como el CPAC Chairman Matt Schlapp y la CPAC Senior Fellow Mercedes Schlapp, quienes terminaron bregando por la libertad y la democracia ante las amenazas y maligno influencia del autoritarismo.

Javier Milei cerrará la CPAC en Washington

El presidente Javier Milei participará entre el 21 y 24 de febrero de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, el encuentro anual que reúne a referentes de la derecha de EEUU, que se realizará en Washington DC, informaron fuentes oficiales según un cable de Télam.

Milei será uno de los oradores del encuentro, en fecha a determinar, en una reunión en la que tendrán también la palabra el exmandatario estadounidense y aspirante a la nominación del Partido Republicano para un segundo mandato, Donald Trump, su exasesor Steve Bannon, el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, principal impulsor del Brexit, la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020

Como en viajes anteriores, el jefe de Estado se trasladará en avión de línea a la capital estadounidense, acompañado en principio de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y en Estados Unidos es probable que se sume el embajador argentino en ese país, Gerardo Werthein.

Qué es la CPAC

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) es una cumbre que reúne a activistas conservadores y representantes electos de Estados Unidos y que se realiza desde 2010, organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, una asociación que tiene su sede central en National Harbor, a 19 kilómetros de Washington DC.