Agencia de la ONU despidió a empleados por su presunta implicación en ataques de Hamas

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) anunció este viernes que despidió a varios empleados y lanzó una investigación sobre su presunta participación en los ataques del movimiento islamista Hamas del 7 de octubre en Israel.

Las autoridades israelíes proporcionaron al organismo «información sobre la presunta participación de varios miembros» de la agencia «en los espantosos ataques del 7 de octubre», indicó el comisionado general de la Unrwa, Philippe Lazzarini, en un comunicado.

«Para proteger la capacidad de la agencia para prestar asistencia humanitaria, he tomado la decisión de rescindir inmediatamente los contratos de estos miembros del personal y poner en marcha una investigación con el fin de establecer la verdad sin demora», apuntó.

«Cualquier empleado de Unrwa que haya estado involucrado en actos de terrorismo será responsabilizado, incluso mediante acciones penales», añadió.

El funcionario reiteró la condena de la agencia «en los términos más enérgicos posibles» de los «aborrecibles» ataques del 7 de octubre y pidió la liberación «inmediata e incondicional» de todos los rehenes israelíes.

Milicianos de Hamas ingresaron ese día por sorpresa en territorio israelí y mataron a unas 1.200 personas, además de secuestrar a otras 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

«These are not conditions meant for human beings» @JulietteTouma

Situation in📍#Gaza absolutely desperate.

Wherever you look, there are people displaced, exhausted after 3.5 months of brutal war.

People will die as a result of the siege: hunger, disease, lack of health care. pic.twitter.com/YSJ7gK4Upv

— UNRWA (@UNRWA) January 26, 2024