Caputo afirmó que Georgieva ‘celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos’

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, «celebra y apoya» las medidas de ajuste fiscal y reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, tras un encuentro que ambos mantuvieron en Brasil, en el marco de la Cumbre del G20.

Es el primer encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantiene con la máxima autoridad del FMI, en momentos en que el Gobierno pretende negociar un nuevo acuerdo por la deuda de US$ 45.000 millones con el organismo.

Caputo, en compañía del secretario de Finanzas Pablo Quirno, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice de la entidad, Vladimir Werning, participa en la ciudad de San Pablo del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20.

“Muy buena reunión con Georgieva y equipos en el G20” destacó el ministro de economía a través de su cuenta en la red social X.

La directora del Fondo “celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos por esta nueva administración”, dijo Caputo, y adelantó que los equipos técnicos del organismo y de Argentina «continuarán trabajando en la mejor estrategia para seguir apoyando los esfuerzos del país”.

Excellent meeting with 🇦🇷 Argentina Minister @LuisCaputoAR on the margins of #G20Brasil. I welcomed the sustained efforts of the authorities to restore stability, support the most vulnerable, and build support for reforms. pic.twitter.com/w8bBTbER6O

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 28, 2024