Cecilia Pando: «En el Parque de la Memoria también tienen que estar las víctimas del terrorismo»

La militante por los derechos de los condenados por delitos de lesa humanidad y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina, quienes firmaron una carta publicada en el diario “La Nación” en enero pasado, pidiendo que se cumpla con las promesas hechas para resolver el “problema de la década de los 70”; a pesar de haber estado presente en muchos juicios, afirma no creer en todos los testimonios. Cuenta su relación y distanciamiento con la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, las visitas que hacían a los militares presos en los penales, su visión sobre lo ocurrido en los tiempos de la dictadura militar y las esperanzas que tiene puestas en el gobierno de La Libertad Avanza.

Me gustaría que nos explique cuál es la función de la organización que usted representa, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina.

La asociación tiene la función humanitaria. Voy a los penales a ver las necesidades que tienen los detenidos, me dicen las necesidades, si tengo que ir a ver a los jueces, voy a visitar a los jueces, a decir quién está mal de salud, por qué no le dieron el arresto domiciliario a una persona de cerca de 80 años. Paseo por todas las cárceles del país por una cuestión humanitaria, porque la edad promedio carcelaria de los que están detenidos es de 75 años y las condiciones en los penales no están para albergar a ese tipo de gente de esa edad.

¿Cuál es la diferencia entre la Fayppa que usted fundó y el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y Víctimas, que fundó Victoria Villarruel?

Son dos cosas totalmente distintas. Una es la problemática de los militares que están ilegalmente detenidos por los mal llamados delitos de lesa humanidad, y otra es la necesidad de darle a conocer a la gente que del otro lado, hubo víctimas del terrorismo, contarle la otra parte de la historia. A eso se dedicó Victoria, a darle visibilidad a las víctimas del terrorismo, que no se las tenía en cuenta. Ningún gobierno las tenía en cuenta.

¿El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo fue el punto de partida para forjar la carrera política de Victoria Villarruel?

No, Victoria en su momento no tenía ambiciones políticas. Bueno, empezó con el tema de las víctimas, no solamente hacer las denuncias acá, sino afuera del país. En el momento que yo la conocí, después no tuve más contacto con ella, no tenía ambiciones políticas.

¿De qué año está hablando?

La conocí más o menos en el 2006, trabajamos un tiempo juntas y después nos separamos, porque teníamos distintos puntos de vista y de opiniones para seguir una misma estrategia.

¿Cuándo se separaron y por qué?

Nos separamos, porque ella se dedicó a las víctimas del terrorismo y yo a los militares presos. Teníamos distintas estrategias porque para mí, los militares están muy mal acusados, no fueron delitos de lesa humanidad, están aplicando la ley en forma retroactiva, están violando el Estatuto de Roma, al que Argentina adhiere en el 2007, y lo están aplicando en forma retroactiva, están violando la ley, están violando la Constitución Nacional y no estoy de acuerdo. Victoria se inclina más para decir que las organizaciones guerrilleras también cometieron delitos de lesa humanidad. Y yo no estoy de acuerdo, porque si el día de mañana lo ponen preso a Horacio Verbitsky, por su participación en las organizaciones terroristas, yo voy a decir: “es injusto que lo lleven preso, es ilegal”, por más que yo lo quiera ver preso, para mí es ilegal. Me gustaría verlo preso, como a tantos terroristas que estuvieron en el gobierno, que cobraron subsidios, que mataron, que asesinaron. Bueno, y esa es la división que hicimos.

¿La defraudó el gobierno de Cambiemos respecto de los derechos humanos y su declaración posterior?

Sí. Porque ahí, en el Parque de la Memoria no solamente tienen que estar los desaparecidos, también tienen que estar las víctimas del terrorismo. La sociedad tiene que conocer toda la verdadera historia, todo lo que pasó en los 70. No una parte. Los chicos no pueden crecer en la mentira y tampoco pueden crecer con este odio que hay. Porque es terrible por ejemplo, a mí me han amenazado mil veces por la calle por pensar totalmente distinto. Y que le bajen línea desde arriba en los colegios con este adoctrinamiento que hay, con este relato que se impuso. O sea, no sacamos más a la sociedad del pozo.

por Jorge Fontevecchia