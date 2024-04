Daniel Scioli: «Milei y Menem comparten el liderazgo»

El ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, sostuvo la necesidad de una reconversión del personismo: “Es un movimiento que se tiene que adaptar a los distintos momentos de la historia”. A su vez, explicó las coincidencias que tiene con la política económica de Milei: “El tema de que no hay plata no es una metáfora”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Scioli es secretario de Turismo y Deportes y Ambientes, fue embajador en Brasil, asesor ad honorem en el Ministerio de Economía, diputado nacional, candidato a presidente en el 2015, gobernador de la Provincia de Buenos Aires dos veces entre 2007 y 2015, vicepresidente de la Nación entre 2003 y 2007, y a pesar de la crisis económica que el país atraviesa, el último fin de semana fue muy fructífero para el turismo que volvió al centro de la escena y llenó todos los lugares.

¿Cuál es tu balance de este fin de semana extra largo y a qué lo atribuís?

En primer lugar, esa experiencia en distintas actividades a lo largo de estos años, especialmente en estas áreas de Turismo, Ambiente y Deporte, me convencieron de la influencia positiva que puede tener en la agenda argentina desde lo social y económico.

Y lo que ocurrió este fin de semana tiene que ver con mi convicción de que la industria del turismo tiene respuesta a los principales problemas del país: ingreso de divisas, trabajo y lucha contra la pobreza.

Por eso planificamos esta unión de Semana Santa con el 2 de abril, para facilitar

con instrumentos, como el caso de Cuota Simple, y aprovechar el impacto de las economías regionales. Era optimista pero esto ha superado todas las expectativas y no solo en la costa atlántica sino, por ejemplo, en las Cataratas. Hubo una gran conectividad aérea y un nivel de ocupación arriba del 90%.

¿O sea que vos propusiste esta unión del feriado puente con el 2 de abril?

Junto a mi equipo fuimos los responsables.

El creador del banco digital de Uala sostuvo que no hacía falta el plan previaje del anterior gobierno para que haya un boom turístico, ¿es cierto esto?

En un momento de la pandemia se utilizó para apuntalar una actividad que genera muchísimos puestos de trabajo en distintos rubros, pero después creo que no sirvió. De hecho, se demostró en este fin de semana que sin previaje ni ninguna pauta publicitaria se superó cualquier antecedente que había en cuanto a movimiento turístico.

Ayer hablaba con el presidente de una compañía low cost que movió 421 mil personas estos días y me contaba de las expectativas que tiene la gente con un futuro próximo y la diversidad para todos los gustos.

«Francos tiene una gran calidad humana y política, lo quiero y admiro mucho.»

También tuve una reunión con las principales agencias de viajes emisoras de Europa hacia la Argentina, hay dos aspectos que ellos destacan: el orden en el espacio público y la estabilidad económica. Es que la situación de tantos tipos de cambio, del arbolito, etc., generaban que determinado perfil de turista dude en venir a nuestro país.

En Brasil habíamos hecho 120 encuentros en los distintos estados con la agencias de viajes y la compañías áreas para promover distintos destinos de nuestro país y darle una renovada conectividad, como por ejemplo el exitoso vuelo San Pablo-Mendoza. Pero algo que hablé con Guillermo Francos fue darle una fuerte impronta federal, por eso es que me reuní hace dos semanas con todos los secretarios de turismo del país. Esta será una etapa de crecimiento, superación y desarrollo para nuestro país a partir del turismo.

Al mismo tiempo, este fin de semana Malena Galmarini apuntó contra vos por “formar parte de un gobierno libertario”y te calificó de “cómplice del brutal ajuste” que está llevando el oficialismo. ¿Por qué decidiste acompañar el gobierno de Milei?

Estuvo el encuentro entre los cancilleres Diana Mondino y Mauro Vieira y yo, como me pidió Milei, estaba seguro que la relación con Brasil estaba encaminada. Podía quedarme en Brasil, pero no podía ser indiferente en este momento del país; busqué colaborar cuando el Presidente hizo una convocatoria amplia a todo aquel que quisiera sumarse a un cambio que era necesario.

En estos días se demostró que este sector hace al bienestar y la calidad de vida de las personas, y veo un interés creciente de inversión en esta etapa en la Argentina.

Sea como embajador en Brasil o como secretario de Turismo, integrás el gobierno que venció a tu anterior partido, ¿cuál es tu visión del futuro del peronismo?

Hay algo superior que es la Argentina. En este momento se trata de sacar el país adelante. El peronismo es un movimiento que se tiene que adaptar a los distintos momentos de la historia y a la agenda de nuestra sociedad. Después de las PASO, lo mío está despojado de toda intención electoral, a mí me gusta trabajar y lo hago desde los 15 años.

Dijiste que para esta decisión hablaste con Guillemo Francos, quien fue funcionario tuyo cuando fuiste gobernador de la Provincia. Incluso el propio Milei había participado de la fundación que promovía tu candidatura. ¿Cómo era aquel Milei que vos conociste de joven traído por Francos?

Francos fue presidente del Banco Provincia e hizo un gran trabajo poniendo al banco al servicio de su espíritu fundacional: ser una palanca para el desarrollo de la Provincia. Inclusive innovó poniendo en marcha una banca de microcréditos y que ayudó a que muchos cumplieran su sueño. Francos tiene una gran calidad humana y política, lo quiero y admiro mucho.

Por su parte, Milei estaba apasionado por su trabajo y tenía una gran personalidad y determinación. Ahora lleva la Presidencia convencido de que este es el camino, y sabe que la transición es dolorosa.

En su momento hice una comparación con mi accidente: cuando lo sufrí había mucha gente alrededor queriendo hacer muchas cosas a la vez y lo que dije es “primero párenme la hemorragia para después salir adelante”. La hemorragia de la Argentina era la dinámica que había tomado la inflación y el déficit fiscal. En su momento, mi propia rehabilitación fue dura y dolorosa, incluso las curaciones eran desgarradoras. Pero yo puse toda la voluntad para encarar una nueva etapa de mi vida.

En estas últimas elecciones fuiste candidato a presidente. Si hubieras triunfado, ¿las políticas económicas hubieran sido similares a las que está tomando este gobierno?

Todos los candidatos siempre hablaron de alcanzar el equilibrio fiscal, y eso era crucial para la economía en su conjunto. Mi presencia y compromiso aquí reflejan mi confianza en que esta vez saldremos adelante, esto no es más de lo mismo. Después de este proceso de ordenamiento y baja de la inflación, espero ver una recuperación salarial y una expansión económica.

He estado dialogando con el sector privado, incluyendo a Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina del Turismo, para promover medidas como la accesibilidad financiera para paquetes turísticos y la expansión del turismo de cruceros, que tiene un enorme potencial para el país, de hecho movió 700 mil personas.

Mi objetivo es que el turismo represente una parte cada vez mayor de nuestro Producto Bruto, como lo señaló el presidente al definirlo como un sector estratégico de nuestra economía. No hace falta otra lectura política porque lo hago desde mi identidad y pertenencia al peronismo pero sobre con la camiseta argentina.

Scioli y su cercanía con Menem y Milei

Vos ingresaste a la política con Carlos Menem, a quien se lo compara mucho con Milei y esta etapa. ¿Qué similitudes encontrás entre ambos?

Milei y Menem comparten el liderazgo. Más allá de las diferencias ideológicas, ambos tienen una personalidad y un temperamento que los distingue como líderes. Recuerdo con claridad la primera vez que conocí a Menem, fue en un momento de adversidad para mí, y su tranquilidad y convicción me impactaron profundamente.

Era evidente que estaba comprometido con sacar adelante lo que consideraba importante para el país, y eso me inspiró. Su capacidad para tomar decisiones importantes y su fortaleza emocional y espiritual son cualidades que considero fundamentales en un líder.

Durante aquel encuentro después de mi accidente, Menem compartió conmigo una bíblica frase que hasta el día de hoy llevo conmigo: «Los mejores días son los que vendrán«. Esta expresión, cargada de esperanza y optimismo, me recordó la importancia de mantener una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles. Fue un gesto de generosidad que nunca olvidaré.

Daniel Scioli considera que ambos presidentes, Milei y Menem, están cortados por la misma tijera del liderazgo.

Esto fue justo en un momento dramático, con el asesinato de José Luis Cabeza, así que imaginate, me acuerdo que todos descargaban la bronca en mí, que era la cara visible ya que era el candidato a diputado que él había anunciado, entonces fue un comienzo con muchas dificultades, pero usé el método de siempre con la perseverancia, la tenacidad y el trabajo duro como estandarte.

Son cualidades que he cultivado a lo largo de los años y que aplico en mi labor diaria como secretario de Turismo. Creo firmemente en la importancia de escuchar a los demás, soportar las presiones y mantenerse firme en las convicciones, tal como lo hacía Menem en su momento.

Además, encuentro en el ajedrez una metáfora de la vida y del liderazgo. Este juego milenario me ha enseñado a pensar estratégicamente, a anticipar movimientos y a tomar decisiones calculadas.

Fuiste vicepresidente de Néstor Kirchner en donde hubo algunos enfrentamientos. Y estas últimas semanas también hubo desencuentros entre la vicepresidenta Villarruel y Milei, ¿Tendrá el mismo destino que el tuyo, que arrancaste mal pero terminaste mejor? ¿Qué consejos darías como ex vicepresidente?

El hecho de que hoy compartieron nuevamente un acto, como el caso del homenaje a los veteranos de Malvinas, más otros gestos que hemos visto, me hacen pensar que cada uno con su personalidad se complementan con un alto sentido de la responsabilidad institucional.

Y esto es un aprendizaje constante, yo tuve también que aprender, adaptarme, entender en ese momento al presidente que estaba en una etapa de construcción del poder presidencial. A su vez, es uno de los desafíos que le toca a Milei, que lo está haciendo más rápido de lo esperado, porque con la firmeza y determinación que gobierna, lo perciben acá y en el mundo.

En la exitosa miniserie de Coppola aparecés vos en la discoteca El Cielo junto a Karina Rabolini. ¿La viste? ¿Fue así como lo describieron? ¿Qué relación tenías con el manager?

Guillermo ha sido un gran apoyo para mí en momentos difíciles, y siento un profundo afecto por él. Su personalidad única, siempre lista con un chiste incluso en situaciones complicadas, es algo que admiro.

Cuando se acercó para integrarme en su proyecto, lo hizo con respeto y dedicación, y eso lo valoro enormemente. Le sugerí la idea de incluir una segunda etapa en su trabajo, inspirado en documentales similares sobre figuras como Schwarzenegger, donde se abordan diferentes aspectos de su vida y carrera política, y termina con un testimonio interesante con algunas reflexiones. Un día lo llamé temprano para contarle que sería una adición interesante y enriquecedora de su trabajo. Y después terminó contando… “me llamó el motonauta a las seis de la mañana para darme sugerencias”.

Fernando Meaños (FM): Más allá de la vocación que usted manifiesta para participar de este Gobierno y de la posición aperturista del mismo, ¿cómo conjuga tantas diferencias de políticas, teniendo en cuenta que viene de tantos años de gestionar en gobiernos que promovían políticas públicas activas para impulsar diversas actividades, pero ahora esta gestión promueve rigurosamente lo contrario, diciendo que no hay plata y que solo los privados deben invertir?

Son distintos momentos, una cosa es un país que atraviesa una pandemia, donde se necesita un Estado presente que pueda apuntalar a determinados sectores. Ahora bien, el tema de que no hay plata, no es una metáfora.

Sabemos que la plata muchas veces se generaba del endeudamiento o de la emisión. Entonces, en este caso el Presidente ha tomado una decisión muy sana para la economía del país, tanto para una empresa como una familia, ya que no podés endeudarte indiscriminadamente y tenés que equilibrar ingresos con egresos.

Y esto es lo que Milei está explicando y buscando evitar, y de hecho con resultados antes de lo esperado. Ya sea en cuanto a la parte fiscal, en cuanto a alcanzar los superávits gemelos, en cuanto a buscar que la emisión tóxica no contamine el conjunto de la economía. Después en cuanto al sector privado, le va a generar las condiciones para que ese sector pueda llevar adelante sus emprendimientos sin el contrapeso del Estado.

Claudio Mardones(CM): No es el único peronista dentro del gobierno de Milei, aunque sí es el único con el cargo de secretario. ¿Cómo ve su futuro dentro del peronismo, teniendo en cuenta su experiencia en el PJ? A muchos les sorprende cómo habla en defensa de quien hasta hace poco fue su competidor electoral. ¿Será expulsado del Partido Justicialista?

El propio Perón decía: primero la Patria, después el movimiento y luego los hombres. Entonces, si yo puedo colaborar con mi experiencia, sin ningún tipo de aspiración, despojado de todo tipo de cuestión política y electoral, ¿por qué no lo voy a hacer en esta etapa de profundos cambios en Argentina? Es eso, los problemas no se solucionan comentándolos o criticándolos sino encarándolos.

Busco aportar humildemente soluciones en el lugar de confianza que me ha dado Guillermo Franco, que es este lugar. Es decir, en mi área sabemos de la restricción presupuestaria, y que tenemos que tratar de lograr interés hacia la Argentina y hacer lo posible para movilizar el turismo interno. Y miren lo que pasó: el primer mes del año aumentó el turismo receptivo más del 20% con respecto a enero del año pasado, sumado a lo de este fin de semana largo. No es casualidad, es un conjunto de factores. Entonces, esa es mi actitud.

El lastimoso presente del Cenard a meses de los JJOO

Román Iucht (RI): A partir de imágenes que se difundieron en los últimos días se ve preocupante una parte de las instalaciones del CENARD, teniendo en cuenta que estamos hablando de la casa de los deportistas amateurs y olímpicos, sobre todo en vistas a París 2024, ya no digo pensando en poder ganar una medalla, sino al menos poder superarse a sí mismo. ¿Cómo afrontarán esto?

Sí, es un tema de profunda preocupación, pero no hemos llegado acá para describir realidades obvias de la situación en la cual nos encontramos con el CENARD, ya que el video es muy claro, no hay agua caliente en los vestuarios, la caldera no funciona y así le podría dar otros ejemplos.

Pero como yo no soy quejoso sino un tipo de acción, anoche hablábamos con el subsecretario de Deportes, Julio Garro, y con Diógenes Urquiza, para encarar algo muy innovador: buscar la manera que con el aporte del sector privado, con padrinazgo, podamos ir recuperando esas instalaciones y el espíritu del CENARD, un centro de alto rendimiento.

RI: ¿Está garantizado que los deportistas de aquí al 26 de julio, que es cuando comienzan los Juegos Olímpicos, van a poder entrenarse allí en el Cenard?

Sí, algunos entrenarán ahí y otros en otro tipo de instalaciones. Nosotros hemos hecho la readecuación presupuestaria, de estructura, para priorizar que puedan estar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París este año.

