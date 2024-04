Dengue: Lilia Lemoine dijo que «si tuviéramos un gobierno kirchnerista ya habrían comprado todas las vacunas»

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, brindó una entrevista en la que aseguró que la epidemia de dengue “no es algo nuevo” y, siguiendo la línea del ministro de Salud actual, aseguró que “si tuviéramos un gobierno kirchnerista ya habrían comprado todas las vacunas”, algo que la gestión libertaria rechaza.

Sentada junto a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en una entrevista con TN emitida el lunes, a Lilia Lemoine le preguntaron si “debería aparecer un poquito más el ministro de Salud”, Mario Russo. “Estará trabajando, supongo. La epidemia de dengue no es algo nuevo. De hecho, en el 2019 ya había problemas de mosquitos. En el 2020 ya había problemas con el dengue, pero sólo se hablaba de otra enfermedad”, estableció.

“Yo vivo en el mismo lugar” que en ese entonces, explicó y dijo que está “lleno de mosquitos y de dengue también”. “No es algo que se pueda resolver ahora, por cómo se tienen que dar las vacunas. No te va a hacer efecto que te vacunes ahora. Es más, si tuviéramos un gobierno kirchnerista ya habrían comprado todas las vacunas para aplicárselas obligatoriamente a la población, que no sirve de nada, porque tenés que dejar pasar tres meses entre ambas dosis”, sostuvo la diputada.

«Entonces, si vos te llegás a vacunar estando enfermo… llevamos 129 muertos por dengue este año… Si la vacuna no te hace efecto y encima te la ponés… ¿no? Sólo para quedar bien aparecés con esa solución que no sirve. Es verdad, es durísimo, pero no es nuevo. Es un problema que venía creciendo, pero se ignoró porque había que cumplir con otros problemas, como ya sabemos lo que pasó con el gobierno anterior: los dos años de cuarentena y demás”, esbozó luego Lemoine.

Adorni: «Mario Russo desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud»

El gobierno ratificó que la vacuna “no es efectiva para mitigar un brote”

El Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Russo publicó un comunicado de prensa este martes en el que denunció presiones de los laboratorios y “operaciones de prensa” que supuestamente buscan lanzar una campaña masiva y gratuita de vacunación contra el dengue y aseguró que la vacuna todavía «no está validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote».

“Todos los ministros coincidieron que la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue, y que la clave es el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo. Esta es una tarea que debe realizarse continuamente, no solo debido al contexto actual sino anticipándonos a la próxima temporada para llegar con menor población de mosquitos. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente”, remarcó el Ministerio.

Además, se sostuvo que «la ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación. La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y regiones endémicas”. “La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote”, explicaron.

Renunció la subsecretaria de Trabajo, Mariana Hortal Sueldo, en medio de las protestas por los despidos

“Es por todo lo expuesto que la tarea de evaluación, que lidera el Ministerio, continuará llevándose a cabo con seriedad y compromiso sanitario, sin darle lugar a aquellos que buscan el desarrollo de negocios en detrimento de la salud de los argentinos”. “Desde el Gobierno Nacional no se avalará que la política o los medios de comunicación sumen miedo y confusión, y se seguirá avanzando con la convicción de preservar la salud de la población. Instamos a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos”, sostuvo la cartera a cargo de Russo.

“Con esta premisa, se continuará el combate contra el dengue, basado en la evidencia científica y no en las operaciones de prensa, manteniendo contacto permanente con todos los ministros de salud de las 24 jurisdicciones, dejando de lado cualquier diferencia partidaria. Las políticas implementadas hasta el momento han tenido el consenso de todas las autoridades sanitarias del país”, concluyó el comunicado.

