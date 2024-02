EEUU dijo que está en contra de la retirada de Israel de territorios ocupados

Estados Unidos declaró ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la Haya, que se opone a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad.

La CIJ celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar, incluyendo Estados Unidos, Rusia y China.

