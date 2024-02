EEUU presiona a Israel por la tregua con Hamas pero Netanyahu quiere más presión militar

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken, instó este miércoles a los líderes israelíes en Jerusalén a aceptar un alto el fuego con Hamas en la Franja de Gaza, luego de que el movimiento islamista palestino presentara una propuesta de tregua a cambio de liberación de rehenes pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió en abogar por una mayor «presión militar».

En el inicio del quinto mes de hostilidades, Hamas respondió a una propuesta de Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel, y contempla tres fases de cuatro meses y medio, durante la cual debe regir una tregua en Gaza para permitir que el grupo libere a todos los rehenes en su poder, a cambio de cientos de palestinos presos en cárceles israelíes.

La propuesta implica que el grupo palestino seguiría en el poder en la Franja de Gaza, donde gobierna desde 2007, y que podría reconstruir sus capacidades militares, además de dejar abierta la puerta a que Israel detenga su ofensiva de manera definitiva y retire sus tropas, un escenario que Netanyahu ha rechazado de manera rotunda.

En contraposición, el premier israelí aseguró este miércoles que ceder a las exigencias de Hamas solo «conduciría a otra masacre» al país y dijo que, en cambio, una mayor «presión militar» sobre los milicianos acercará el objetivo de lograr que estos liberen a todos los rehenes cautivos desde el 7 de octubre.

En una conferencia de prensa desde Jerusalén, Netanyahu insistió en que la misión principal de la campaña militar en la Franja de Gaza es lograr una «victoria aplastante» sobre Hamas, y destacó que el Ejército de Israel está «en el camino» para alcanzar tal objetivo, según recogió el diario The Times of Israel.

«Estamos en el camino de la victoria total. La victoria está a nuestro alcance. Continuaremos hasta el final, no hay otra alternativa que la victoria total», dijo el líder israelí, que vaticina que la campaña militar contra Hamas podría concluir en apenas «unos meses».

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el martes que las demandas de Hamas eran «un poco exageradas», pero que las negociaciones continuarán.

Blinken se reunió en Jerusalén con Netanyahu en el marco de la que es su quinta gira por Medio Oriente desde los ataques de Hamas en el sur de Israel del 7 de octubre pasado, que terminaron con unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y con otros 240 secuestrados llevados a Gaza, entre ellos una veintena de argentinos.

Desde entonces, más de 27.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, murieron en ataques israelíes en Gaza, y más de 67.000 resultaron heridos. Gran parte del empobrecido territorio quedaron arrasadas, y el 85% de sus 2,3 millones de habitantes tuvieron que huir de sus casas, según la ONU, que ha denunciado posibles crímenes de la ofensiva israelí.

Met with @IsraeliPM Netanyahu in Jerusalem to discuss the latest efforts to secure release of all hostages and ensure events of October 7 are never repeated. I stressed the importance of protecting civilians in Gaza and ensuring more humanitarian aid gets to people in need. pic.twitter.com/EQsKUijoL0

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 7, 2024