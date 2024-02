El enviado de EEUU a Israel debate sobre una tregua en Gaza

Los mediadores internacionales continúan sus esfuerzos por acordar una tregua en la Franja de Gaza entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel, que hoy volvió a bombardear la superpoblada ciudad de Rafah, última del enclave que no ha sido invadida por tropas terrestres y donde se refugian 1,4 millones de palestinos.

Para intentar salir del impasse en las discusiones, el consejero del presidente estadounidense Joe Biden para Medio Oriente, Brett McGurk, estuvo este jueves en Israel luego de su visita la semana pasada a Egipto.

Israel y Hamas mantienen conversaciones de forma indirecta, a través de la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, para negociar un nuevo cese del fuego que permita el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos como el que alcanzaron durante una semana a fines de noviembre.

La semana pasada, los negociadores mantuvieron reuniones en El Cairo a las que asistieron el jefe de la CIA, la central de inteligencia de Estados Unidos, William Burns, y David Barnea, el jefe de la agencia de espionaje israelí Mossad.

Una delegación de Hamas, que incluyó al jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyah, también estuvo en la capital egipcia.

Sin embargo, este impulso a una nueva tregua por el momento no prosperó. En ese contexto, McGurk se reunió este jueves con el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

«Ampliaremos la autoridad otorgada a nuestros negociadores para la liberación de rehenes. Al mismo tiempo, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están preparando la continuación de intensas operaciones terrestres» en Gaza, citó a Gallant un comunicado de su oficina.

Israel podría definir a última hora de este jueves si envía un equipo de negociación a París para una nueva ronda de conversaciones durante el fin de semana, según dijo un funcionario israelí al diario The Times of Israel, a medida que los informes señalaban una mayor flexibilidad de las condiciones de Hamas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también tenía previsto reunirse con McGurk este jueves por la tarde para tratar las negociaciones.

Foto: AFP

La primera fase de este plan prevé una tregua de seis semanas, un canje de rehenes por presos palestinos detenidos en Israel y la entrada a Gaza de convoyes de asistencia humanitaria.

Más tarde, por la noche, está previsto que se reúna el gabinete de guerra, seguido del gabinete de seguridad nacional en pleno.

También este jueves, Mousa Abu Marzouk, alto cargo del brazo político de Hamas, expresó su confianza ante la posibilidad de nuevo acuerdo entre las partes, aunque condicionó la liberación de los rehenes israelíes a la de 500 palestinos que se encuentran en prisión en Israel.

El referente de Hamas dijo también que no barajan la posibilidad de liberar a los rehenes a cambio de evitar la anunciada operación en Rafah y advirtió que «la resistencia allí está más preparada», pues «no participó en batallas hasta ahora», según dijo en una entrevista con la cadena árabe Al Ghad.

«Pagaremos el precio» por establecer plenamente un Estado palestino, agregó.

Hamas reclama un cese del fuego, el retiro de las tropas de Israel de la Franja de Gaza, el fin del bloqueo israelí impuesto desde 2007 y la creación de zonas seguras para las centenas de miles de desplazados por la guerra.

«Queremos que se alcance un acuerdo (…) lo más rápido posible», declaró por su parte el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller.

In a historic decision, the Knesset united overwhelmingly in support of my proposal, with 99 of 120 members voting against the unilateral recognition of a Palestinian state.

This landmark vote underscores our collective resolve: We will not reward terrorism by unilateral…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 21, 2024