El Ministerio del Interior británico se prepara para deportar inmigrantes ilegales

El Ministerio del Interior británico comenzó a trabajar en aumentar su capacidad de deportación de inmigrantes, en respuesta a la reciente aprobación en la Cámara de los Comunes de un nuevo acuerdo presentado por el Gobierno de ese país para controlar el cruce de inmigrantes en el Canal de La Mancha y enviarlos a Ruanda.

Según informaron los principales medios británicos, el organismo alquiló un hangar para entrenar a los funcionarios para la deportación forzada de inmigrantes.

El miércoles el primer ministro británico, Rishi Sunak, logró superar una rebelión dentro de su propio Partido Conservador después de que su proyecto de ley para deportar a inmigrantes sin papeles a Ruanda fuera aprobado en el Parlamento.

Este proyecto de ley había provocado la renuncia de dos importantes miembros del Partido Conservador antes de la votación.

La iniciativa del Gobierno generó controversia, pero finalmente obtuvo el respaldo de la Cámara de los Comunes y se espera que se apruebe también en la Cámara de los Lores.

La propuesta del Gobierno busca enviar a los solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido a Ruanda como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración.

Cabe recordar que esta iniciativa había sido previamente rechazada en noviembre por la Corte Suprema, pero Sunak presentó un nuevo proyecto que finalmente obtuvo el respaldo de los legisladores, con 320 votos a favor y 276 en contra, por lo que ahora pasará a la Cámara de los Lores para un segundo examen.

El debate se da un contexto en el que las cifras de cruces irregulares del Canal de la Mancha aumentaron drásticamente, hasta 45.755 casos en 2022, un incremento significativo desde los 299 casos registrados en 2018.

Mientras, en 2023, cerca 30.000 inmigrantes cruzaron el Canal en embarcaciones precarias, conocidas también como pateras.

I have a plan to stop the boats and it’s working. Small boat arrivals are down.

Labour can’t say how they’d stop the boats because they have no plan and would take us back to square one.

That’s why we must stick with our plan to deliver the long-term change our country needs.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 18, 2024