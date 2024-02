El Parlamento húngaro votará la próxima semana la adhesión de Suecia a la OTAN

El Parlamento de Hungría, último país pendiente de ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN, someterá a votación el próximo lunes los protocolos de adhesión del país nórdico a la Alianza Atlántica, anunció el partido del primer ministro, Viktor Orban, que tiene una holgada mayoría en la Cámara y que hasta ahora había frenado esta tramitación.

Después de meses de espera y presiones, el primer ministro húngaro adelantó el sábado que Budapest daría su visto bueno para que Suecia pueda al fin adherir a la OTAN.

It will be my pleasure to welcome @SwedishPM Ulf Kristersson in Budapest this Friday. We are planning to discuss how to strengthen the defence and security policy cooperation between #Hungary and #Sweden, as well as our plans for the Hungarian Presidency of the Council of the… pic.twitter.com/cnIpoWn850

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 20, 2024