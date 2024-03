El peronismo desconfía de la convocatoria del Presidente y se prepara para más ajuste

El diálogo entre el gobierno nacional y los gobernadores peronistas es casi nulo. Las fotos que pueda llegar a sacarse Guillermo Francos con alguno de ellos no significan más que eso cuando los jefes provinciales intentan conseguir alguna respuesta a sus demandas. Detrás de las imágenes no hay nada, al igual de lo que creen de la convocatoria que les acaba de hacer Javier Milei para el 25 de mayo: detrás del anuncio tampoco hay nada.

Los mandatarios peronistas decidieron no darle mayor trascendencia al llamado que les hizo el jefe de Estado desde un atril especialmente instalado en el Congreso para abrir las sesiones ordinarias. Están lejos de creer que se trata de una verdadera convocatoria para avanzar en importantes acuerdos y que su pelea por los fondos se profundizará.

Javier Milei lanzó la invitación cuando faltaban 85 días para el encuentro propuesto. Un tiempo demasiado largo para adelantar qué pasará con el pacto propuesto. “Ojalá que los gobernadores que no tardaron en celebrar el discurso el lunes ya hayan recuperado los fondos que Milei les quitó”, ironiza un mandatario para detallar que el discurso no cambió en nada el retrato de la Casa Rosada hacia las provincias.

“El segundo punto que propone es el equilibrio fiscal innegociable. Cómo no lo va a proponer si lo quiere hacer a costa de nuestros territorios y sus ciudadanos. En el texto que leí a través de los medios, porque la invitación aún no me llegó, no había nada sobre educación, salud y seguridad por ejemplo. Me parece que faltaron algunos puntos”, concluye este gobernador.

Gobernadores en la Asamblea Legislativa. Foto: NA

“Sinceramente prefiero no opinar hasta no conocer de qué se trata, son solo títulos”, se limita a contestar ante PERFIL otro jefe provincial. Los puntos planteados a libro cerrado no terminan de convencerlo.

Sergio Ziliotto (La Pampa) usó las redes sociales para explicar que no se trata de un llamado al consenso sino de una “imposición” por parte del Presidente. “Siempre vamos a dialogar. El diálogo es la base de la política. Pero el diálogo se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición. No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender. Para este gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el federalismo. Tengo la responsabilidad de gobernar y defender La Pampa. Ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos”, fue la respuesta del pampeano.

La de Axel Kicillof llegará mañana, cuando le toque inaugurar el período legislativo en la provincia de Buenos Aires. Por ahora y cuando faltan demasiadas semanas para el encuentro del que hasta dudan de que se concrete con los gobernadores más dialoguistas, los peronistas decidieron que no era necesaria una respuesta conjunta.

Lo de Osvaldo Jaldo (Tucumán) es un capítulo aparte. Dio su apoyo a Milei la misma noche del discurso por lo que ya los mandatarios no lo cuentan entre sus filas. Sin embargo, sigue estando en el grupo de WhatsApp de gobernadores peronistas. Ni él se fue ni Kicillof, que es el administrador, lo eliminó. Eso sí, está en silencio.

Desde Unión por la Patria creen que con esta “tregua”, Milei se aseguró frenar a quienes en las próximas semanas estaban dispuestos a avanzar en contra del DNU 70/2023 pero el peronismo insistirá en este camino y en presentar proyectos para recuperar fondos y asistir a una ciudadanía que ya sufre las consecuencias de la crisis económica del gobierno libertario. Cristina Kirchner también adelantó su postura: puso otros puntos en discusión y aseguró que el ámbito del debate debe ser el Congreso.

Preocupación por la crisis y silencio sobre el discurso

Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: Pablo Cuarterolo

Un día después del discurso de Javier Milei en el Congreso, Sergio Massa reunió a su tropa en un encuentro que duró más de cinco horas. Allí no hubo espacio para analizar las palabras del Presidente en el Congreso porque los principales temas pasaron por la crisis que avanza en los municipios que el Frente Renovador gobierna y la preocupación por la falta de respuesta ante pedidos a la gestión de Axel Kicillof.

Al encuentro organizado en Roque Pérez llegaron siete diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires (son 10 en total), 11 legisladores provinciales y 20 intendentes.

El primer tema que se trató tuvo que ver con la renovación interna del partido que lidera Massa. El exministro de Economía y candidato a presidente busca acompañar desde un lugar en el que otras figuras empiecen a ganar protagonismo.

Inmediatamente, los jefes comunales comenzaron a describir la crítica situación en sus municipios por la caída de los ingresos y algunos despidos que ya empiezan a hacerse notar en distritos chicos.

Ninguno en la extensa mesa mencionó el discurso de Javier Milei. Sergio Massa tampoco, aunque él sí fue nombrado por el Presidente como uno de los “jinetes del fracaso”.

El máximo dirigente del Frente Renovador hizo como si no lo hubiese escuchado aunque Malena Galmarini usó las redes para decir que el pacto al que convocó el jefe de Estado a los gobernadores se asimila al Juego del Calamar en donde solo un participante queda vivo. El otro tema que sí se abordó es que la mesa que se reunió ayer pueda ser escuchada por el gobernador, Axel Kicillof. Quieren sentarse con el jefe provincial ante la falta de respuestas en algunas dependencias como IOMA. También quieren resolver el aumento de la demanda de alimentos que comenzó a haber semanas atrás en el distrito. La disputa con el gobernador bonaerense también es política y por el liderazgo a futuro. En la reunión no hubo una definición de la estrategia a seguir en el Congreso con el inicio del año legislativo para enfrentar al gobierno de Javier Milei, tampoco pistas sobre el rol de Massa en la nueva etapa del peronismo.