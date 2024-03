el rally recargado, la teoría del derrame y una nueva fiebre especula

La bonanza de Wall Street derrama generosa fuera de sus confines. La inflación ya no es lo que era. La FED no la corre por detrás y no se asusta. Desde julio, prefiere ver y esperar.

Wall Street festeja. Febrero fue excelente y marzo comenzó pujante. El índice S&P500 cerró por primera vez por encima de los 5100 puntos. Hilvana 15 récords consecutivos después de una sequía de dos años que se cortó en enero. Mientras los ministros de finanzas del G20 vaticinan el aterrizaje suave, la Calle –que lo vio primero- factura el vértigo bull en cada vez más ventanillas. El Nasdaq 100 y el Dow Jones Industrial también cotizan de máximo en máximo y el jueves se sumó el Nasdaq Combinado, la canasta de las 3 mil compañías que se transan allí. El cielo es el límite, haga lo que haga la FED cuya prometida baja de tasas no entraría en escena por lo menos hasta junio (y será mejor así).

Solo la caravana de las small caps -las acciones de las compañías pequeñas– pelea todavía con el efecto suelo y viene muy a la zaga de sus récords. Pero viene. Esta semana, el Russell 2000, su referente, avanzó 2,96% tres veces más rápido que el S&P500. Y es la apuesta más genuina al éxito del aterrizaje de la economía. Es que únicamente una maniobra impecable, sin accidentes, justifica embarcarse en esa Armada Brancaleone de compañías de calidad vidriosa e incierto futuro (aunque a precios todavía moderados). Es el furgón de cola del rally. Aun así, se convertirá en el mascarón de proa si la exuberancia crece y le adosa el momentum que le falta (y que una FED presta a bajar las tasas podría darle).

Wall Street no da abasto. Y la bonanza derrama generosa fuera de sus confines. El EuroStoxx 600 y el Nikkei participan de la feria global de los récords, a pesar de su presente poco rutilante y de las muchas dudas que nublan su horizonte (una guerra en el corazón del Viejo Continente y Washington haciendo mutis por el foro, y una recesión en Japón). Ya se dijo, no importa que los bancos centrales demoren la poda de las tasas (y en Tokio, el paso próximo, que también se dilata, será subirlas). Abunda el efectivo en las carteras, los malos augurios se desvanecieron y prevalece la disposición a la toma de riesgos. Resucitan así hasta los sospechosos de siempre. Bitcoin se desperezó, retomó su temeridad y va también por sus récords. Tiene a su favor el cambio reciente de la regulación y que, Grayscale dixit, no hay oferta nueva que satisfaga la demanda creciente de los ETFs dedicados.

mercados-wall-street-acciones-bolsas-inversiones-finanzas El índice S&P500 cerró por primera vez por encima de los 5100 puntos. El Nasdaq 100 y el Dow Jones Industrial también cotizan de máximo en máximo. Reuters Desaparecieron los bears en los mercados Es muy fuerte, desde ya, el apetito por los mercados emergentes. Volvieron los SPACs, los vehículos especiales que amenizaron la pandemia, y los Robinhooders y la actividad incesante de los foros de internet y las recomendaciones –algunas viejas conocidas como GameStop (+4,77% esta semana)– que promocionan el éxito inversor instantáneo. ¿Es una nueva fiebre especulativa? Qué duda cabe. Así como ya no hay halcones en la FED, desaparecieron los bears en los mercados. El salto de Nvidia tras su balance fue un golpe mortal para los vendedores en descubierto. ¿Quién se atreve a “shortear” el boom de la inteligencia artificial (IA)? Si hasta Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan, reacio a las modas y las manías, sostiene que es una revolución en serio con enorme potencial de transformación. Vender NYC Bancorp (-26%) sí fue un negocio rotundo –y “fácil” dado el conocimiento previo de sus penurias– pero no hubo contagio masivo como en marzo de 2023 cuando estalló la crisis de la banca regional. Sin una recesión, los tropiezos del crédito hipotecario comercial no dañarán la digestión, según Dimon. Y la FED, tarde o temprano, haya trastornos graves o no, comenzará con los recortes de tasas, que como se sabe son potentes sales efervescentes.